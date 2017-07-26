قفزت شركة هواوي إلى المركز 83 في قائمة “فورتشن 500″، بعد أن كانت في المركز 129 العام الماضي، بمداخيل وصلت إلى 78.51 مليار دولار، لتدخل قائمة أفضل 100 شركة للمرة الأولى.

وتعتبر قائمة “فورتشن 500″، التي تصنّف الشركات الكبيرة حول العالم، الأكثر اعترافا واعتبارا، كما تُعرف بأنها القائمة الأساسية في هذا الإطار.

ويتم إصدارها كل عام من قبل مجلة “فورتشن”. وتقوم قائمة “فورتشن 500″ بتصنيف الشركات طبقا لمداخيلها وأرباحها، وبالتركيز أكثر على حجم هذه الشركات مقارنة مع ما تقوم به قوائم أخرى.

وبات تصنيف “فورتشن 500″ يشكّل مؤشرا للشركات المعروفة لاستخدامه بهدف معرفة نقاط قوتها، حجمها وقدرتها التنافسية عالميا، كما يمثّل التصنيف أحد مقاييس الاقتصاد العالمي الذي يتجاوز الحدود، الجنسية واختلاف الثقافات.

ولفت رئيس شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية، بابلو نينغ نائب إلى أن “قيمة العلامة التجارية لشركة “هواوي” باتت تحظى باعتراف العديد من الوكالات العالمية المرخّصة، كما يتمّ اختيارها ضمن عدد من قوائم العلامات التجارية المرموقة في العالم. فعلى سبيل المثال.

وتعدّ “هواوي” العلامة التجارية الصينية الوحيدة التي جاءت في قائمة “العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2017″ التي أصدرتها مجلة “فوربس” أخيرا، كما احتلّت الشركة المرتبة 49 في قائمة “براندز لأكثر العلامات التجارية العالمية قيمة في 2017″. كذلك اختيرت “هواوي” ضمن قائمة “براند فايننس” لأكثر 500 علامة تجارية قيمة في العالم خلال عام 2017، وحلّت في المركز الـ 40، متقدّمة 7 مراكز مقارنة بالعام الذي سبقه”.

تجدر الإشارة إلى أن “مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين” تشكل إحدى مجموعات الأعمال الثلاث للشركة الأم، وهي عازمة لتصبح علامة تكنولوجية متميّزة ومتجذرة لدى المستهلكين حول العالم.

واستنادا إلى إحصاءات شركات أبحاث السوق والخاصة بعدد من الوكالات العالمية المرموقة مثل IDC و SA و Trendforce، فإن “هواوي” احتلّت المرتبة الثالثة من حيث الحصة السوقية في ما خصّ مبيعات الهواتف الذكية حول العالم في الربع الأول من عام 2017، والمرتبة الأولى في الصين.

واستطاعت هواتف سلسلة P و Mate اكتساب قلوب العديد من المستهلكين حول العالم، الأمر الذي أدّى إلى بناء قاعدة صلبة لـ “هواوي”، مما ساهم في تعزيز موقعة الشركة في سوق هواتف الفئة المتوسطة إلى الممتازة.