استئصال ورم من كلية مريض بالمنظار الجوفي

تمكن فريق طبي متخصص في جراحات المسالك البولية والمناظير بمستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي، من إنهاء معاناة مريض مصاب بورم غير حميد في جزء من الكلية، وذلك عبر تقنية المناظير الجوفية، هذا ما ذكره الدكتور إحسان العالم المدير الطبي بالمستشفى.

وأوضح أن المستشفى استقبل مريضاً يعاني من بعض المشكلات المرضية في الكلى، وقد تم إجراء عدد من الفحوصات التشخصية الدقيقة والتي أوضحت إصابته بورم غير حميد في جزء من الكلى، وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي متخصص في جراحات الأورام والمسالك البولية والتخصصات الطبية ذات الصلة، وتم دراسة الوضع الصحي العام للمريض وتجهيزه لعملية جراحية دقيقة وعاجلة لاستئصال الورم.

على إثر ذلك قام استشاري جراحة مناظير المسالك البولية، بإجراء عملية جراحية باستخدام المنظار الجوفي تم خلالها إزالة الجزء الذي يحتوي على الورم من الكلية، وقد تكللت ‎ ولله الحمد العملية بنجاح تام وخرج المريض بحالة جيدة بعد ثلاثة أيام فقط من إجراء العملية وبدون أية معاناة أو تحفظات بالنسبة للأكل أو الحركة أو المجهود العضلي.

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وأكد الدكتور إحسان العالم أن تقنية المناظير الجوفية تعد من أكثر أساليب الجراحة استخداماً في عصرنا الحاضر، وأصبحت أكثر المراكز الطبية المتقدمة تعتمد اعتماداً كبيراً على هذه التقنية الحديثة في علاج أكثر حالاتها الجراحية.

واعتمدت جراحة الكلى والمسالك البولية في العقدين الماضيين على هذه التقنية في علاج الكثير من أمراض الكلى والمسالك البولية، حيث تصنف هذه الجراحات بأنها الأقل تأثيراً على الإنسان وأجهزته الداخلية والأكثر أماناً من حيث المضاعفات الجراحية.

مشيراً إلى أن التوصيات الأمريكية والأوروبية تؤكد أن إزالة الكلى بالمنظار الجوفي هي الخيار الأمثل عند إصابتها بالأورام.