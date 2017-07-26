ناغي للسيارات: هيونداي حققت اعلى نسبة مبيعات

حققت الحملة الترويجية الضخمة التي اطلقتها شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي النجاح الكبير والمتوقع، بعد تقديمها 30 سيارة كجوائز تحفيزية وتشجيعية للزوار والعملاء الذين قاموا بزيارة لمعارض ومراكز هيونداي – الناغي خلال شهر رمضان الماضي بواقع جائزة سيارة يوميا من طراز اكسنت 2017 الجديدة.

وجاءت الحملة ومصداقيتها التي اشرفت عليها لجنة المسابقات بغرفة جدة ساهمت الى حد كبير برفع نسبة مبيعات سيارات هيونداي الشهرية على المستوى المملكة بشكل خاص وعلى مستوى مبيعات السيارات بشكل عام لحملة استحوذت بشكل ملموس متابعة الجمهور والمراقبين الذين رفعوا من مستوى تصنيفها الى المركز الاول كأفضل حملات رمضان التسويقية التي اطلقها معظم وكلاء وموزعي السيارات بالمملكة العربية السعودية هذا العام.

وأعرب مدير الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة بشركة محمد يوسف ناغي – هيونداي خالد الحارثي، عن سعادة الشركة بتنفيذ هذه الحملة بكل شفافية ومصداقية مما كان له الاثر في هذة النتيجة الايجابية للمبيعات وذكر عقب تتويج اخر الفائزين :”علينا الابتكار دائما للوصول الى اهدافنا، وان اطلاق هذه الحملة اتى من اهتمام شركة محمد يوسف ناغي بعملائها ورغبتها في اتاحة الفرصة لعملائها للمشاركة في المسابقة الاكبر في رمضان ” 30 سيارة في 30 يوم “.