فندق برج رافال كمبينسكي يوظف 25 سعودي

إيماناً منه بأهمية التوطين، وسعياً لمنح الفرص لليد العاملة السعودية، ووفقاً لرؤية المملكة 2030 الساعية لتخفيض معدلات البطالة بين الشباب السعودي، قام فندق برج رافال كمبينسكي بتوظيف 25 سعودي في أقسام الاستقبال والأغذية والمشروبات والتدبير المنزلي.

وأوضح المدير العام لفندق برج رافال كمبينسكي، خوان أوريبي، أن السياسة العامة للفندق تعتمد على الاستثمار في المهارات البشرية بالدرجة الأولى، وتوظيف تلك المهارات في الأماكن الصحيحة بما يساهم بشكل مباشر في تطوير جميع الأقسام وجعلها قادرة على تلبية متطلبات ضيوفنا الأعزاء بالشكل الذي يعبر عن هذه العلامة التجارية الرائدة.

وأضاف، مدير إدارة الموارد البشرية للفندق، نواف السبيعي: “خلال الفترة الماضية خضنا تحدي كبير مع أنفسنا كان الهدف من وراءه توظيف أكبر عدد ممكن من السعوديين خلال فترة وجيزة، وكانت العملية انتقائية.

وضمت عدة مراحل ابتدأت بالإعلان عن الشواغر الوظيفية، ومن ثم استقبال السير الذاتية، ومنح الأولوية لأصحاب الجنسية السعودية، ومنحهم فرصة التدريب في أحد أهم المعاهد التدريبية الفندقية العالمية لاكتساب المهارات المطلوبة، ومن ثم تم توظيفهم”.

ومع التغيرات التي يشهدها قطاع التوظيف في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، يعتبر فندق برج رافال كمبينسكي من أوائل الجهات الخاصة التي التزمت بسياسة التوطين في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى العمل وفق مبادرة نطاقات، وفاق عدد السعوديين العاملين فيها النسب المطلوبة.

ويشار إلى أن فندق برج رافال كمبينسكي قد فاز بجائزة أفضل فندق في السعودية وأفضل فندق في السعودية في فئة الشقق الفندقية من قبل جوائز السفر العالمية 2016.

ويتكون الفندق من 70 طابقاً تحتوي على 349 غرفة وشقة فندقية كما يحتوي على تشكيلة من المطاعم والمقاهي العالمية المناسبة لجميع الأذواق.