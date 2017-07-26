حصلت شركة الأهلي للتكافل على جائزة “أفضل شركة تكافل في السعودية” ضمن جوائز مجلة التمويل الدولي للعام 2016م والتي تم إعلانها مؤخراً خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مدينة دبي برعاية مجلس دبي الاقتصادي، حيث قام بتسليم الجائزة الأستاذ هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، وذلك بحضور الخبراء والمتخصصين وأهم رؤساء الشركات الرائدة.

وجاء اختيار “الأهلي للتكافل” لهذه الجائزة تقديراً للأداء المتميز للشركة خلال العام 2016م بالإضافة إلى تميز وريادة الشركة على مستوى قطاع تأمين الحماية والادخار في السوق السعودي.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتكافل، عبدالرحمن بن صالح العبره، أن فوز الشركة بالجائزة المرموقة من جهة متخصصة يأتي نتيجة للأداء المتميز والذي يعكس استراتيجية الشركة، معرباً عن إعتزاز الشركة بهذا التكريم، وما يعكسه من سمعة رائدة للشركة اكتسبتها بفضل الله – ثم بما تتمتع به من خدمات مبتكرة، وأداء متفوق، وحضور فاعل ومؤثر سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي ضمن قطاع التأمين المتنامي، مؤكداً أن هذا التكريم يضيف مسؤولية جديدة على الشركة ويدفعها إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكانتها المرموقة.

وأضاف العبره أن شركة الأهلي للتكافل تٌعد من أبرز الشركات الرائدة في مجال صناعة التأمين بالمملكة والتي تسعى دائماً لتقديم حلول تأمينية إسلامية مبتكرة وبرامج حماية وادخار تتناسب مع احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية من خلال قنوات توزيع متعددة ومنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

وأردف قائلاً “إننا في شركة الأهلي للتكافل نسعى بأن نكون شركة تأمين سعودية بمعايير عالمية لتقديم منتجاتنا التأمينية إستناداً إلى القيم والضوابط الشرعية من خلال الاستخدام الأمثل لمواردنا واستحداث أفضل الحلول لتلبية احتياجات وتوقعات عملائنا وشركائنا على حد سواء”.

الجدير بالذكر حققت شركة الأهلي للتكافل سبقاً جديداً في مجال التأمين التكافلي يؤكد ريادتها في صناعة التأمين بالمملكة، إثر الإعلان مؤخراً عن إطلاق ثلاثة برامج جديدة للحماية والادخار متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

وهي برنامج الأهلي للتعليم وبرنامج الأهلي للزواج وبرنامج الأهلي للتقاعد، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري وشركة الاهلي المالية (الأهلي كابيتال)، حيث أن هذه البرامج ستكون متاحه لعملاء البنك الأهلي من خلال شبكة فروعه المنتشرة في كافة انحاء المملكة.