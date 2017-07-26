السعوديات يتفوقن في التوظيف خلال النصف الأول من عام2017م

أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف، التابعة لمجتمع جميل، عن المساعدة في توفير أكثر من 18.400 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من 2017م.

يأتي ذلك تماشيا مع رؤية السعودية 2030 وسعيها لزيادة فرص العمل لشباب وشابات الوطن، نجحت شركت باب رزق جميل للتوظيف في المساعدة على توفير فرص عمل في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بلغت 10.027 فرصة عمل للإناث و8.436 للذكور.

وحققت المنطقة الغربية أعلى عدد لفرص العمل وصلت إلى 8.085 فرصة عمل تليها المنطقة الشرقية بعدد 3.750 فرصة عمل ثم المنطقة الوسطى بعدد 3.072 فرصة عمل.

ومن أبرز القطاعات التي حصدت أعلى نسبة من فرص العمل هي قطاع المبيعات، وخدمة العملاء، والوظائف المتنوعة.

وساعدت الشركة في توفير 10.170 فرصة عمل للإناث والذكور خلال النصف الأول من السنة. كما سعت الشركة في توظيف المرأة السعودية في إطار التزام كل من باب رزق جميل للتوظيف ومجتمع جميل في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030.

وقالت مدير عام أول شركة باب رزق جميل للتوظيف، رولا باصمد: “مساعدة الناس على إيجاد فرصة عمل مناسبة هو من أهم أهداف باب رزق جميل “.

وأضافت: “هناك تفاعل كبير من شركات القطاع الخاص مع قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتشير قواعد بيانات باب رزق جميل عن زيادة 50% من عدد مسجلين العام الماضي من تخصصات مختلفة من كلا الجنسين فضلا عن انضمام عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية، علما انه تم تغيير آلية استقبال المتقدمين فأصبح ليس من الضروري زيارة الفروع شخصيا ونكتفى بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني لشركة باب رزق جميل للتوظيف لتتم تقديم الخدمة لأكبر شريحة ممكنة حول المملكة.”

وبالإضافة إلى المساعدة في توفير فرص عمل، لدى مجتمع جميل العديد من المبادرات الأخرى التي تشمل التعليم والفقر، والفن والثقافة، والأمن الغذائي والمائي، كلها بهدف بناء عالم أفضل، من خلال منح الناس القدرة على تحسين حياتهم وحياة من حولهم.