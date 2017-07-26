التاجر الصغير يحفز طلاب الظهران

ضمن برامج وفعاليات نادي براعم الظهران الموسمي أقيمت فعالية التاجر الصغير التي تهدف إلى تعليم الصغار أساسيات التعاملات المالية وتحفزهم في البيع والشراء وتعطيهم الجرأة في ذلك دون خوف أو رهبة لعرض سلعهم وتسويقها وتعزيز مفهوم العمل الحر وإكسابهم عديدا من المهارات العملية في المجالات المالية والتجارية.

ويأتي تنظيم هذا انطلاقاً من الأهداف التنموية في تقديم كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتنمية أفراده بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة وصقل مهاراتهم وغرس قيمة العمل الحر لديهم.

وتحدث فهد الصيعري والد الطالب فيصل عن مشاركة ابنه: إن هذه الفعالية تزيد التنافس الشريف بين الطلاب وتجعلهم متأهبين لذلك وهذا مارأيته في ابني الذي قضى ليلته يفكر كيف يشارك ويكسب وكيف يكون متجره الصغير وبهذه المناسبة أشكر إدارة النادي على جهودهم العظيمة وأتمنى مثل هذه الفعاليات تقام ضمن الأنشطة المدرسية وليست بالموسمية فقط لفائدتها وتأثيرها على الصغار.

ومن جهته قال فهد العتيبي ولي أمر أحد الطلاب: أشكر القائمين على النادي وهذه الفعالية تزيد من ثقة الصغار بأنفسهم وتجعلهم يتعلمون كيف يفكرون ويخططون وينفذون مشاريعهم وتكبر معهم هذه الأسس لتكون نواة لتجارة المستقبل.

وتحدث مدير نادي براعم الظهران الأستاذ بندر القحطاني: إن من أهم الأسس التي نربي عليها أبناءنا قيمنا العظيمة التي جاء الإسلام وثبتها ومن ذلك قيمة التعاون والكسب الحلال، ونحن في براعم الظهران نحاول أن نرتقي بأبنائنا الطلاب من خلال هذه القيم، ولعل من اللافت ذكر برنامج التاجر الصغير الذي يقوم فيه الطالب بجلب بضاعته وفق معايير تضعها لجنة الفعاليات في النادي ويقوم بتزيين متجره والبيع فيه وقد لاقى هذا البرنامج استحسان كثير من رواد النادي من آباء أو زوار.