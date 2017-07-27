خاميس ينفي الإساءة لريال مدريد

نفى الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ الألماني الحالي التصريح الذي نسب على لسانه الذي كشف فيه أن البايرن يعتبر ناديا كبيرا مثل ريال مدريد الإسباني، بل وربما أكبر من النادي الملكي.

وقال خاميس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”هذا كذب، أنا لم أقل ذلك، كثير من الاحترام إلى ريـال مدريد!، من فضلكم دعوني وشأني لأنني تركت إسبانيا، شكرًا لكم.”

وكانت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية أكدت أن خاميس قد صرح لها، بأنه يعتقد بأن بايرن ميونخ أعظم من ريـال مدريد.

وكان رودريجيز صاحب الـ25 عاما قد انضم لبايرن ميونخ لمدة موسمين على سبيل الإعارة قادماً من ريال مدريد، مع إمكانية شرائه بصفة نهائية بعد انتهاء العقد.