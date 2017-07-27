جيرارد: هدفي مساعدة شباب ليفربول على الانضمام للفريق الأول

كشف ستيفن جيرارد عن هدفه الرئيس للموسم المقبل بعد توليه مسؤولية تدريب فريق ليفربول تحت 18 عاما.

ويسعى كابتن الريدز السابق، الذي بدأ في الصيف الحالي مسيرته التدريبية، إلى ضمان استفادة اللاعبين الشباب في الأكاديمية الذين يمتلكون الإمكانيات الكروية اللازمة من خبرته لكي يتمكنوا من الانضمام للفريق الأول في المقر التدريبي ميلوود.

وتحدث جيرارد مع الموقع الرسمي خلال معسكر فريقه التدريبي في مدينة بودابست قائلاً: «هدفي مساعدة أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب على الارتقاء إلى فريق تحت 23 ومستويات أفضل يقع على رأس أولوياتي.

وقال جيرارد: «من المهم أن نلعب كل مباراة على حدة كما فعلت عندما كنت لاعب في الفريق الأول وأن نحاول الفوز بجميع المباريات. يجب علي عدم التشديد على تحقيق النجاح وذلك لأن هذا الأمر سيضع اللاعبين تحت مزيد من الضغط.»

وتابع: «إنهم يلعبون تحت الضغط لأنني كنت أعتبر لاعبا بارزا مما أدى إلى زيادة الاهتمام بفريق تحت 18 عاما مقارنة بالمواسم الماضية.

وواصل: «لذلك لن أحدد أهدافا متعلقة بالمباريات التي يجب علينا الفوز بها، أنا واثق بأننا نستطيع تقديم موسم مثير بفضل اللاعبين».

هذا ويعتقد جيررارد بأن الفرص القيمة التي يقدمها يورغن كلوب للاعبين الشباب لإظهار إمكانياتهم تساعد على تحفيز لاعبي الأكاديمية، حيث «سيعطي فرصة اللعب فقط لمن أثبت استعداده من اللاعبين الذين أعجب بإمكانياتهم».

«يورغن كلوب مستعد لتقديم تلك الفرص للاعبين المستعدين الذين تركوا انطباعا جيدا على أرض الملعب. واختتم تصريحاته، قائلاً: «حققت عديدا من أحلامي مع هذا النادي وأنا أعرف الأمور التي يتطلبها الوصول إلى الفريق الأول وتحقيق النجاح والبقاء معه لفترة طويلة. سأكون سعيدا للغاية برؤية تحقيق مزيد من لاعبي الأكاديمية التقدم في مسيراتهم».