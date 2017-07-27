إنتر ميلان يوافق على رحيل بيريسيتش إلى مانشستر

أعطى إنتر ميلان موافقته المبدئية على رحيل نجمه الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش إلى مانشستر يونايتد، حيث إن النادي الإيطالي ينتظر عرضاً مقنعاً من أجل التخلي عن اللاعب هذا الصيف.

وحسب صحيفة “The Independent” فإن إدارة إنتر ميلان قررت تلبية طلب إيفان بيريسيتش أخيراً والسماح له بالرحيل إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، والكرة الآن في ملعب النادي الإنجليزي الذي عليه تقديم عرضٍ مقنع مادياً من أجل الظفر بخدمات الدولي الكرواتي.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن إنتر ميلان حدد مطالبه المالية في 48 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن إيفان بيريسيتش بعد سحب اهتمام النادي بضم المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي تأكد بقاؤه مع مانشستر يونايتد.

ويرتبط إيفان بيريسيتش (28 سنة) مع إنتر ميلان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي انتقل إلى النادي الإيطالي في صيف 2015 قادماً من فولفسبورج مقابل 19 مليون يورو .