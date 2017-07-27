تعرض نادي النصر لهزيمة ثقيلة أمام منافسه الفتح الرباطي المغربي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 يوليو إلى الخامس من أغسطس المقبل.

ويدين نادي الفتح الرباطي في فوزه الكبير على النصر إلى لاعبه المتألق محمد فوزير الذي سجل الهاتريك الأول في البطولة، إذ قص شريط الأهداف عند الدقيقة 11، ثم أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 29، وسجل الثلاثية عند الدقيقة 32 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المغربي بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول لاعبو النصر التماسك وتقليص النتيجة، إلا أن إبراهيم البحراوي أحبط آمال النصراويين بأحرازه الهدف الرابع عند الدقيقة 60، لتنتهي المباراة بفوز الفتح الرباطي برباعية نظيفة.

بهذه النتيجة رفع نادي الفتح الرباطي رصيده إلى 4 نقاط ، بينما توقف رصيد نادي النصر عند نقطة وحيدة في المجموعة التي تضم الزمالك المصـري، والعهد اللبناني.