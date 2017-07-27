حرب جديدة بين فيراتي وسان جيرمان بسبب ألفيس

يستعد لاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، للدخول في حرب جديدة مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

ويرغب ماركو فيراتي في الرحيل إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن النادي الفرنسي أعلن تمسكه باستمرار اللاعب بين صفوفه، رافضاً كافة عروض البلوجرانا.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن فيراتي على وشك بدء حرب جديدة مع إدارة ناديه، ولكن هذه المرة ستكون اقتصادية وليست رياضية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن انتقال داني ألفيس لباريس سان جيرمان هذا الصيف، سيفتح على النادي الفرنسي أبوابًا جديدة، من حيث الرواتب المطلوبة من قبل بعض اللاعبين.

وتشير التقارير إلى أن داني ألفيس سيتقاضى مع الفريق الفرنسي 14 مليون يورو سنويًا، الأمر الذي لم يُعجب فيراتي.

ويتقاضى فيراتي مع باريس سان جيرمان 7 ملايين يورو سنويًا، وهو نصف ما سيتحصل عليه الوافد الجديد ألفيس، ما سيدفع اللاعب الإيطالي للمطالبة برفع راتبه ومساواته مع البرازيلي.