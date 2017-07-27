موناكو عن رحيل مبابي: «نسعى لتمديد عقده وتعديل راتبه»

وجه فاديم فاسيليف نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي، رسالة جديدة إلى الأندية التي تسعى إلى التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أعلنت عن توصل ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع موناكو الفرنسي على ضم كيليان مبابي مهاجم الفريق الشاب مقابل 150 مليون يورو بجانب 30 مليون يورو كإضافات.

لكن شبكة «سكاي سبورتس» نشرت تقريراً قالت من خلاله إن نادي موناكو أكد عدم توصله لاتفاق مع ريال مدريد على ضم مبابي حتى الآن».

وقال فاسيليف في مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة لموناكو: “لقد قرأت كثيرا من الأخبار، وأؤكد أننا لم نتوصل لأي اتفاق مع ريال مدريد أو أي فريق آخر، مع اعترافي بأن هناك أندية كبيرة تريد التعاقد مع اللاعب”.

وأضاف “في نفس الوقت نعمل بجدية لتمديد عقد اللاعب وتعديل راتبه، بما يتناسب مع القوة المالية للنادي، فهي خطوة مهمة للغاية لمبابي، وإذا لم تتم، فلن نقرر بيعه هذا الصيف”.

وأتم نائب رئيس نادي موناكو “لا داعي للتسرع، فهو لاعب تسعى أندية كبيرة لضمه، وإذا استمر للموسم المقبل، فالأندية ذاتها لن تتخلى عن فكرة التعاقد معه”.