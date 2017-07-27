أخضر الإسكواش يختتم مشاركته العالمية

اختتم المنتخب السعودي للإسكواش مشاركته في بطولة العالم تحت 19 عاما «فردي» التي أقيمت على مجمع ملاعب ديفواي للإسكواش واللياقة في مدينة أوكلاند النيوزلندية خلال الفترة من 19-24 من شهر يوليو الجاري بمشاركة 28 دولة.

وحقق لاعبو الأخضر أرقاما جديدة في التصنيف العام بعد أن تقدم اللاعب عبدالمجيد أبو رقة إلى المرتبة 61 عالميا فيما تقدم اللاعب عيد العتيبي إلى المرتبة 71 ومن خلفه زميله محمد المولد في المرتبة 72، وتقدم اللاعب ناصر الحازمي إلى المرتبة 74 عالميا.

من جانبه أشاد سامر الخطيب عضو مجلس إدارة اتحاد الإسكواش ورئيس بعثة المنتخب في البطولة بمشاركة اللاعبين العالمية الأولى مشيدا بالمستويات التي قدموها أمام لاعبين لهم باع طويل في اللعبة وتحقيقهم أرقاما جديدة في مشوارهم الدولي مؤكدا حرص اتحاد الإسكواش على تطوير اللاعبين وتوفير أفضل طرق الدعم من أجل مواصلة تسجيل حضور مميز في كافة المحافل الدولية والإقليمية.