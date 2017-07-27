قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، تعازيه للرئيس العام السابق للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية فيصل الشهيل في وفاة حرمه.
وعبّر عن تعزيته ومواساته للشهيل وأبناء الفقيدة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يسكنها فسيح جناته، ولذويها الصبر والسلوان، وأن يعوضهم الله في مصابهم خيراً.
وأعرب فيصل الشهيل من جانبه، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على مشاعره، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء.
أمير المنطقة الشرقية يعزي الشهيل في وفاة حرمه
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، تعازيه للرئيس العام السابق للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية فيصل الشهيل في وفاة حرمه.
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