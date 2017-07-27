منظمات دولية تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن

حذرت كل من اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية من أن اليمن على حافة الوقوع فى مجاعة.

ودعت في بيان مشترك، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود المشتركة من أجل مد يد العون إلى الشعب اليمني.

وأكد البيان أن تفشى الكوليرا هو الأسوأ على الإطلاق في خضم أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم، حيث إنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة سجلت 400,000 حالة يشتبه بأنها كوليرا وما يقرب من 1,900 حالة وفاة مرتبطة بتفشى هذا الوباء.

وحذر البيان من أن “البلاد على حافة الوقوع في مجاعة إذ يعيش أكثر من 60% من السكان في عدم اليقين عن وجبتهم المقبلة، كما يعاني حوالي 2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا فيما تؤدي الأمراض لزيادة سوء التغذية”.

ومنذ الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أواخر العام 2014، دخلت البلاد أسوأ مراحلها وتدهور الاقتصاد وتفشت الأمراض والأوبئة.