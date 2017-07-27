قرقاش: قطر تدعو لقيم لا تمارسها

صرّح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، أن قطر تدعو لقيم لا تمارسها. وأضاف قرقاش في تغريدات على تويتر أن العلاقات الخليجية ستستمر بدون قطر.

وتابع الوزير الإماراتي أنه ومع استمرار أزمة الدوحة فإنه من المهم التفكيرفي علاقات جديدة في الخليج.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، قد أعلن، أمس الأول ، أن الخطاب القطري الحالي مكابر وعالي الصوت، ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي، مشيراً إلى أنه “خطاب يفتقد للصراحة مع ماضيه وممارسته، بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه”.

واعتبر أن “الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوى، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة”.

وقال الوزير الإماراتي: “بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب والسيادة وعدم التدخل أولويات قطرية، كم نود أن نصدق الطرح الإعلامي الجديد، ولكن السجل ماثل أمامنا بكل مأساوية”. وأوضح أن “مظلومية التصريحات القطرية مذهلة، وتحمل المسؤولية عن السلوك غائب تماماً، وكأن #الدول_الأربع اتخذت إجراءاتها، لأن المنطقة بحاجة لمزيد من التوتر”.