ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة 47.7%

أوضح التقرير الربعي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول 2017، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الأول 2017 بلغت (206984) مليون ريال، مقابل (140186) مليون ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بارتفاع (66799) مليون ريال بنسبة (47.7%)، فيما بلغت قيمة الصادرات غيـر البترولية خلال الربع الأول 2017 (44849) مليون ريال، مقابل (43029) مليون ريال خلال نفس الفتـرة من العام السابق بارتفاع مقداره (1820) مليون ريال بنسبة (4.2%)، كما سجلت قيمة واردات المملكة خلال الربع الأول انخفاضاً نسبته (12.3%) لتسجل (125558) مليون ريال بانخفاض مقداره (17542) مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي الذي سـجلت فيه (143100) مليون ريال.

وبين التقرير أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة سـجلت ارتفاعاً نسبته (5.2%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016)، الذي سـجلت فيه (196842) مليون ريال، فيما سجلت الصادرات غيـر البترولية انخفاضاً نسبته (4.5%) مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016)، الذي سجلت فيه (46964) مليون ريال، كما سـجلت قيمة واردات المملكة انخفاضاً نسبته (0.05%) مقارنة بالربع السابق الذي سـجلت فيه (125616) مليون ريال، وبلغت نسبة الصادرات غيـر البترولية للواردات (أي تغطية الصادرات غيـر البترولية للواردات) (35.7%) فـي الربع الأول 2017 مقابل (30.1%) لنفس الربع من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة جاءت منخفضة عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) الذي سـجلت فيه (37.4%).

ويوضـح التقرير أن (20.4%) من الواردات كانت سلع رأسمالية و (39.3%) سلع وسيطة و (40.3%) من الواردات كان سلع للاستهلاك النهائي.

ويلاحظ أن الارتفاع في قيمة الصادرات غيـر البترولية في الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي جاء نتيجة لارتفاع أهم الأقسام الرئيسة للسلع المصدرة وفي مقدمتها اللدائن

والمطاط ومصنوعاتها التـي ارتفعت بنسبة (9.8%) إلى قيمة (14570) مليون ريال، وكذلك منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، فقد ارتفعت إلى (13355) مليون ريال مقابل (11361) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (1993) مليون ريال بنسبة (17.5%) ، أيضاً ارتفعت المعادن العادية ومصنوعاتها إلى (3703) مليون ريال مقابل (3636) مليون ريال في الربع الأول 2016 أي بارتفاع (66) مليون ريال بنسبة (1.8%) ، كما بلغت صادرات المملكة من (معدات النقل وأجزائها والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها) (6204) مليون ريال وهو ما يشكل (13.8%) من صادرات المملكة غير البترولية خلال هذه الفترة.