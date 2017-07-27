روكو فورتيه من بين أفضل 15 علامة تجارية فندقية حسب مجلة ترافل آند ليجر

تصنيفات متميزة ضمن أربع فئات في أفضل الجوائز العالمية 2017

أعلنت سلسلة فنادق ’روكو فورتيه‘، المجموعة الفندقية الفاخرة التي يديرها روكو فورتيه، وتتكون من 11 فندقاً ومنتجعاً معروفاً حول العالم، عن تحقيق مراتب متميزة في أربع فئات ضمن الدورة السنوية الثانية والعشرين من حفل توزيع ’أفضل الجوائز العالمية‘ المنعقد برعاية مجلة السفر والترفيه ’ترافل آند ليجر‘.

وقد حصدت المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة موقعاً بارزاً لتكون بين أفضل 15 علامة تجارية فندقية في العالم، بعد أن حلّت في المرتبة الثالثة عشرة، لتثبت مكانتها القوية ضمن فئة “فنادق المدينة الفاخرة والأنيقة في الوجهات الأوروبية، مثل برلين ولندن وفلورنسا”. وبالإضافة إلى ذلك، حظي فندق ’دي روسّي‘ المتميز، أحد فنادق ’روكو فورتيه‘ في روما على جوائز مرموقة، وجاء في المرتبة الأولى في فئة أفضل فندق في روما.

ونشرت المجلة تعليقاً لأحد المشاركين في التصويت ورد فيه: “نحن نحب فندق ’دي روسّي‘ الذي يقدم الكثير من الخدمات الرائعة ما يجعلنا نشعر بأنه منزلنا الثاني ، وتتضمن اللائحة الكاملة من الجوائز التي حصلت عليها سلسلة فنادق ’روكو فورتيه‘ في حفل توزيع ’أفضل الجوائز العالمية 2017‘ من مجلة ’ترافل آند ليجر ، وتقدم أفضل الجوائز العالمية من مجلة ’ترافل آند ليجر‘ مؤشراتٍ موثوقة للوجهات والشركات التي تلبي تطلعات نخبة المسافرين الأكثر شغفاً وحباً بالفخامة والرفاهية.

ويعتزم ناثان لامب، رئيس تحرير مجلة ’ترافل آند ليجر‘، إقامة حفل في مدينة نيويورك بتاريخ 26 يوليو لتكريم الفائزين بـ ’أفضل الجوائز العالمية 2017‘، وستنشر أسماء الفائزين في عدد المجلة الخاص بشهر أغسطس الذي سيصدر في 28 يوليو.

وبهذه المناسبة، قال ناثان لامب، رئيس تحرير مجلة ’ترافل آند ليجر‘: “توفر مجلة ’ترافل آند ليجر‘ صورة واضحة لأكثر ما يستقطب المسافرين المتميزين حول العالم ويلبي متطلباتهم في مجال السفر من خلال فعالية ’أفضل الجوائز العالمية‘ السنوية. وأعتقد بأنّ المسافرين لهذا العام هم أكثر رغبةً بالتجارب الفريدة، التي لا تنضح بالمرح والتسلية فحسب بل بالعراقة والإرث العريق أيضاً، كما أنهم ينشدون الانغماس في الراحة النفسية والبدنية ويتوقون لخوض غمار تجربةٍ حقيقية، وبالرغم من صعوبة تلبية جميع متطلبات هذه المجموعة، تدرك الوجهات والفنادق والشركات مدى اهتمام مسافر اليوم باختبار تجارب غنية تتخطى مجرّد الاقتصار على الراحة”.

وتضم مجموعة فنادق ’روكو فورتيه‘، التي تأسست في عام 1996 على يد السير روكو فورتيه وشقيقته أولغا بوليتزي، أحد عشر فندقاً ومنتجعاً تمتاز بمواقع استراتيجية مهمة في قلب مدن حضارية وعريقة في مختلف أنحاء العالم. وتمتاز هذه الفنادق، القديمة منها والجديدة، بأنها مشيدة بأنماط معمارية راقية.

ويدير هذه المجموعة الفندقية الراقية عائلة فورتيه التي تعمل في قطاع الضيافة منذ أربعة أجيال. وتشترك هذه الفنادق في الأسلوب المتميز لتقديم الخدمات والحرص على منح الضيوف أفضل التجارب التي تزخر بها المدن والمناطق المحيطة.

وتضم سلسلة فنادق ’روكو فورتيه‘ العالمية كلاً من فندق ’دي روسّي‘ في روما؛ وفندق ’سافوي‘ في فلورنسا؛ ومنتجع ’فيردورا‘ في صقلية؛ وفندق ’بالمورال‘ في أدنبرة؛ وفندق ’براونز‘ بلندن؛ وفندق ’ذا تشارلز‘ في ميونيخ؛ وفندق ’فيلا كينيدي‘ في فرانكفورت؛ وفندق ’هوتيل دي روم‘ في برلين؛ وفندق ’أميغو‘ في بروكسل؛ وفندق ’أستوريا‘ في سانت بطرسبورغ. وفندق ’أصيلة‘ في جدة. وتعتزم السلسلة افتتاح المزيد من الفنادق والمنتجعات في كل من روما وشانغهاي عام 2018.