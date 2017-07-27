سجل الوسم الذي يحمل عبارة #الاقصى_في_قلب_سلمان أعلى مستوى من المشاركات على مستوى العالم وفق إحصائيات موقع التدوينة القصيرة (تويتر)، ليكون هاش تاغ #الاقصى في قلب سلمان الترند الأول في العالم.

إلى ذلك أشاد المواطنين بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في إعادة فتح “الأقصى” وإلغاء القيود المفروضة على المصلين، حيث أجرى اتصالاته بالعديد من زعماء العالم والقيادة الأمريكية؛ وتكللت الجهود بالنجاح اليوم.

وعبر رواد التواصل عن سعادتهم بالدور الذي لعبه الملك سلمان خلال الأيام الماضية ومساهمته في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين، والحفاظ على كرامتهم وأمنهم، ودشنوا هاشتاق يحمل اسم#الأقصى_في_قلب_سلمان تصدر الترند الأول على العالم.

من جهته أبدى المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني سعادته بالمجودات التي قام بها خادم الحرمين في فتح “الأقصى”، وعلق قائلا: “الترند الأول في العالم الآن هو” #الأقصى_في_قلب_سلمان.