بدءاً من الجروف الصخرية لسلسلة جبال الألب وصولاً إلى الشاطئ المتوسطي بمياهه الفيروزية النقية، تشتهر إمارة موناكو بما تتيحه لزوارها من تجارب فريدة تملأ نفوسهم بالسعادة والدهشة، والتي يمكنكم أن تختبروها بأنفسكم هذا الصيف من خلال الإقامة في إحدى وجهات ’سوسييتيه دي بان دو مير‘ الفاخرة، التي تلتقي فيها عراقة التاريخ بحداثة المستقبل لتكون التجسيد الحي للفخامة الأوروبية المميزة.

وتُشكل فنادق مجموعة ’سوسييتيه دي بان دو مير‘ من فئة أربع وخمس نجوم في موناكو نقطة البداية المثالية للانطلاق في تجربة ساحرة لا تنسى. وتدعو المجموعة ضيوفها لاستكشاف ’فندق ومنتجع مونتي كارلو باي‘ الشهير بأجوائه التي تجمع بين الاسترخاء والفخامة في آن معاً؛ وإذا كنتم تفضلون أجواءً أكثر حميميةً، يمكنكم حجز إحدى الغرف الفاخرة في ’فندق أرميتاج مونتي كارلو‘ لتعيشوا أجواء ’الزمن الجميل‘ التي تفيض بالألق والرقي؛ أما إذا كنتم تبحثون عن ملاذ للاسترخاء، فيمكنكم زيارة ’مونتي كارلو بيتش‘ الذي يشكل واحة حقيقية للهدوء والسكينة. زوروا موناكو ودللوا حواسكم بتجربة لا تنسى تجمع بين الفخامة والمتعة والعافية، حيث يلتقي الواقع بالخيال ، وسيتمتع كافة نزلاء ’فندق أرميتاج‘ و’مونتي كارلو بيتش‘ و’مونتي كارلو باي‘ هذا الصيف بعرض يشمل إقامة لثلاث ليالٍ مع استقبال كبار الشخصيات مع الحلويات والمشروبات الفوارة، إضافة إلى بطاقة دعوة بقيمة 100 يورو إلى ’منتجع مونتي كارلو إس بي إم‘.

وتقدّم مجموعة منتجعات ’سوسيتيه دي بان دو مير‘ في مونتي كارلو تجربةً استثنائية تجمع ما بين الاسترخاء والرفاهية والاستمتاع بفنون الطهو المتميزة، حيث توفر لزوارها منتجعاتٍ فريدة لا شبيه لها حول العالم، مع أربع كازينوهات رائدة، بما فيها كازينو مونتي كارلو الشهير، إلى جانب أربع فنادق (فندق ’دي باريس‘ وفندق ’أرميتاج‘ وفندق ’مونتي كارلو بيتش‘ وفندق ومنتجع ’مونتي كارلو باي‘)، بالإضافة إلى 33 مطعم رائع، حاز 4 منها معاً على ستة نجوم تصنيف ميشلان المرموق. كما تعتبر مجموعة منتجعات ’سوسيتيه دي بان دو مير‘ وجهةً شهيرة لمحبي الحياة الليلية مع خياراتها الرائعة والعديدة من صالات المشاريب وقاعات الحفلات. وتنظم المجموعة، المعروفة بسعيها لاستقطاب المواهب الموسيقية ودعمها القوي للإبداعات الفنية، فعالياتٍ موسيقية متميزة مع نخبةٍ من الفنانين الشهيرين حول العالم وذلك ضمن مهرجان الصيف الرياضي ومهرجان الجاز في مونتي كارلو، إلى جانب الحفلات الموسيقية المتميزة في كلٍّ من نادي وبار ’لا راسكاس‘ ومطعم وبار ورهة ’ذا بودا بار‘، ويعدّ نادي ’جيميز‘ الليلي، الذي يعود تاريخ افتتاحه إلى 40 عاماً، أحد أشهر النوادي في أوروبا على الإطلاق.