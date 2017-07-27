العواد: خادم الحرمين ينتصر للأقصى

من غير مزايدات ولا ضجيج..

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم ، أن القدرة والعزيمة الصادقة نجحت مساعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله خلال الأيام الماضية من خلال تواصله مع عدد من زعماء العالم لإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على دخول المسلمين للمسجد.

وقال العواد: إن المسؤولية التي منحها الله لقادة هذه البلاد منذ المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وسار عليها أبناؤه البررة، في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قضايا الأمتين العربية والإسلامية هو ما تؤكده الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين لرفع الضيم الذي طال المسلمين في الأرض المباركة مسرى النبي عليه الصلاة والسلام.

وأضاف الوزير: تكللت ولله الحمد هذه المساعي بالنجاح في رفع الضرر الذي تعرض له الفلسطينيون ووقف الانتهاكات والأعمال العدائية ضدهم.

وجاءت استجابة زعماء العالم لخادم الحرمين الشريفين لما له حفظه الله من تقدير ومكانة لدى هؤلاء الزعماء دون إخلال بحق تحديد مصير دولة فلسطين والعودة إلى المفاوضات التي تضمن للفلسطينيين حقوقهم في العيش الآمن.

وتابع قائلاً: الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين ثبات مواقف المملكة العربية السعودية في حفظ حق المسلمين في المسجد الأقصى الشريف وأداء عباداتهم فيه بكل يسر وطمأنينة، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين من وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان، وأن من حق المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء الصلاة فيه.

وأختتم العواد: ” من مزايدات ولا ضجيج ينهي خادم الحرمين الشريفين هذه الأزمة ويوقف التعدي على الأقصى إيماناً منه حفظه الله بأهمية الأقصى ونصرة الفلسطينيين ووجوب تمكينهم من أداء عباداتهم بحرية وأمان.

ويتسق هذا الجهد المبارك ومضي المملكة العربية السعودية في إصرارها الدائم والمتكرر على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.