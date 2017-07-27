شقق رافلز الفندقية في إسطنبول تستقبل الصيف باسلوبها الخاص

تتهيأ شقق رافلز الفندقية في مركز زورلو بإسطنبول بكل ما لديها من إمكانات، لاستقبال صيف هذا العام الذي يهل على شواطئ البوسفور ليكون موسما مميزا آخر من مواسم فصل الصيف.

وبكل عراقة تعتلي شقق رافلز الفندقية في إسطنبول مضيق البوسفور وواحة للهدوء والسكينة في هذه المدينة الخلابة التاريخية.

ففي قلب مركز زورلو الحديث، حيث يتلاقى هذا البازار الحديث مع الموضة والمأكولات الشهية والفنون الجميلة على ضفاف شواطئ بشكتاش، تقف هذه الشقق شامخة مجسدة معلما معماريا رائعا بتصاميم داخلية أخاذة، واطعمة لذيذة وفخامة تفوق التصور.

وتتكون كل شقة من هذه الشقق الـ 66 من غرفة أو غرفتين، وتتيح للنزلاء الاقامة بحجوزات يومية او شهرية حسب الحاجة، وتوفر أجواء إقامة بيتية حقيقية للمقيمين فيها.

وللمهتمين والمتابعين، فان شقق رافلز الفندقية في إسطنبول هي المكان المناسب للاستمتاع الكامل ببرامج شيقة مليئة بالفعاليات والفرص التي تتوفر في موسم الصيف الحالي في إسطنبول.

فعاليات البركة: صالة 6

بإمكانك أن تستخدم بركة السباحة في صالة، فيما تمتع ناظريك بمشاهد خلابة تشعرك بالإلهام والعراقة، الى جانب تذوق المأكولات الشهية التي يعدها الطهاة بكل عناية.

ولعشاق الشمس، ولمن يستمتعون بالاستلقاء على جوانب البركة وقت الظهيرة، سيفاجأ النزلاء بما يجدونه في صالة 6، حيث المساحات الواسعة التي تتيح للأسرة الاستمتاع بالمناظر الرائعة لسماء مدينة إسطنبول.

وفي الصالة كذلك الى جانب البركة، يمكنك التمتع بقائمة من أنواع الشيشة بمذاقات مختارة من رافلز إسطنبول، وبلائحة متنوعة من الكوكتيلات وغيرها من المرطبات.

التسوق الشخصي الخاص: التسوق ببساطة

دع رافلز تكون مرشدك الى التسوق الفاخر في إسطنبول، حيث يتاح لك شراء اخر ما توصلت اليه العلامات التجارية ومشاهدة أفضل ما أنتجه مصممو الموضة بكل سهولة. يقع رافلز إسطنبول في مركز زورلو الحائز على جوائز عديدة، حيث يتوفر مزيج من التصاميم العالمية والمحلية.

فالمكان الفريد التي يتميز به رافلز يعني أيضا ان بالإمكان طلب التسوق الخاص في بعض المحلات المختارة. وتتيح شراكة رافلز المميزة لك ايضا الاستفادة مما يتميز به التسوق في تركيا، اذ بالإمكان ان تتسوق وانت مرتاح في غرفتك، حيث يؤتى بصندوق خاص يحتوي عروضا من الملابس توفرها معارض بايمن.

وحينما تكون جاهزا لاستكشاف المشهد الثقافي والتصميمي في إسطنبول، فإن الخبيرة سيدا تافاسي ستعرفك على كنوز المدينة الدفينة، والأماكن التي ترتادها العائلات الملكية والمشاهير عندما يسافرون الى إسطنبول بهدف التسوق.

وللنزلاء الذين يبحثون عن متسوق خاص، فان رافلز ستحضر لك الأفضل لمساعدتك في صقل اسلوبك الخاص، واعطائك النصيحة المناسبة وارشادك إلى أشهر بوتيكات المدينة التي تبيع التصاميم الجاهزة أو تلك التي يتم اعدادها حسب الطلب في إسطنبول، فهناك يتوفر الخيارين معا من قبل مصممين شباب محليين استحوذوا على انتباه العالم، إلى جانب وجود البوتيكات الفارهة لأشهر المصممين العالميين.

تخفيضات صيفية مدهشة: تنزيلات نهاية الموسم

تقدم العديد من المحال في مركز زورلو خصومات على مدار العام، بالإضافة إلى خيار إعادة الضريبة للنزلاء الذين يبحثون عن التمتع باخر صيحات الموضة وأكثرها اثارة بأسعار مميزة. وتبدأ أكبر تنزيلات الصيف في منتصف شهر يوليو، وتنتهي في شهر اغسطس.

الشيشة: نفحات الكمال

جميع النزلاء مدعوون للاستمتاع بخدمة تقديم الشيشة في كلا من روكا براسيني تيراس وفي لوونج 6، حيث يتاح للنزلاء تجربة مجموعة من الأساليب والوسائل ضمن خيارات تشمل الشيشة التركية والعربية وشيشة الميدوسا والفومو، إلى جانب تشكيلة منوعة لأفضل أنواع التبغ.

حمام تركي: تقليد عريق يعود إلى ألف عام

منتجع رافلز الحائز على عدت جوائز يوفر للرجال والنساء والازواج خدمة الحمامات التركية. فهذه الخدمات تصل بالأجساد إلى حالة من الاسترخاء يصاحبها حرارة لطيفة تصدر من الحجارة، حيث يتم تحضير الجسم بمعالجة “كيسي” لإزالة السموم، فيما تكتمل التجربة مع مساج بالرغوة للجسم بالكامل.

رافلز سبا: استرخي، تجدد، تنشط خلال هذا الصيف

استمتع بالخصوصية التي توفرها الاجنحة المخصصة للأزواج، واستخدم واحدة من الغرف السبعة الفخمة، او استكشف جلسات العلاج المحلية التقليدية التي توفرها حمامات رافلز الثلاث من ضمن المساحات الواسعة للمنتجع ومرافق اللياقة فيه والتي تصل إلى 3000 متر مربع مصممة للاسترخاء والراحة، والتي تتوفر بشكل منفصل للرجال والنساء كغرف السونا وغرف البخار والجاكوزي، وغرف الاستحمام، وينابيع الثلج. وتوفر بركة السباحة الخارجية مناظر بانورامية خلابة للمدينة.

برنامج صحي حصري لإزالة السموم: بداية جديدة لحياة أفضل

تتشارك رافلز سبا مع “ميموريال ولنس” للبدء في “برنامج التخلص من السموم”. صمم البرنامج للذين يبحثون عن حياة صحية أفضل، حيث يشتمل البرنامج على باقات تستمر ليوم واحد وثلاثة أيام ولسبعة أيام لإزالة السموم وتنظيف الجسم والتخفيف من السموم في الجسم التي تتسبب بها الحياة العصرية. يبدأ البرنامج بموعد مع اخصائي التغذية في رافلز سبا.

وبعد الاستشارة مع الاخصائي يتم تصميم برنامج غذائي خاص بالنزيل مع قائمة طعام يعدها طهاة رافلز إسطنبول الموهوبين لضمان الحصول على حمية غذائية شهية التأكد من إزالة السموم من الجسم.

ويتضمن البرنامج أيضا مزيجا من التمارين والمعالجات مثل النادي المائي وتمارين حصيرة بيلاتس وتمارين القلب ومساجات لإزله السموم بشكل تام وتعزيز اللياقة البدنية، وصولا إلى أسلوب حياة أكثر حيوية.

نادي الأطفال

عندما تكون مستعدا لأخذ استراحة او عندما يكون الأطفال بحاجة لفعل شيء أكثر من التسلية داخل الغرف، عليك اخذهم إلى نادي الأطفال، حيث يشغلهم المدربون من ذوي الخبرة في نشاطات ترفيهية متنوعة كالرسم الجولف المصغر، إضافة إلى النشاطات التعليمية الأخرى مثل صناعة المجوهرات وتصميم البطاقات البريدية، وعمل القبعات والاقنعة.

كما يوفر النادي البرامج الكرتونية، حيث تتاح للأطفال الفرصة للاستمتاع بشخصياتهم المفضلة على الشاشة الكبيرة.