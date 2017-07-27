15 مليار دولار ارباح هوواي للهواتف الذكية في 6 اشهر

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2017. خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وبلغت أرباح المجموعة 105.4 مليار رنمينبي (ما يعادل نحو 15.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية على مدى العام بلغت 36.2٪، في ظل وصول مبيعات الهواتف الذكية إلى 73.01 مليون، بزيادة سنوية قدرها 20.6%.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، ريتشارد يو: “واصلت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في تحقيق نمو استثنائي، في ظل تفوقها على متوسط معدلات الأرباح على مستوى الصناعة، وهيمنتها على أسواق السلع الفاخرة في جميع أنحاء العالم.

ويعد هذا النمو دليلاً على قوة العلامة التجارية لشركة هواوي، والزخم الذي حققته الشركة من خلال تقديم مجموعة مميزة من الأجهزة المتطورة تنافس بشدة في السوق، وتلبي متطلبات قواعد المستهلكين باختلافها”.

وفي الربع الأول من عام 2017، ارتفعت حصة هواوي إلى 9.8% من سوق الهواتف الذكية العالمية، وفقاً لتقارير شركة IDC للأبحاث.

ويأتي هذا النمو بفضل الزيادة الكبيرة في مبيعات الهواتف الذكية ذات الفئتين المتوسطة والممتازة في المناطق الجغرافية الرئيسية لسوق الأعمال.

وأعلنت شركة هواوي بلوغ حصتها السوقية 22.1 % في الصين، مسجلة معدل زيادة سنوية بنسبة 24%.

وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً في الأسواق الأوروبية، حيث سجلت التقارير ارتفاع معدلات النمو بنسبة 18% على أساس سنوي، مع أداء قوي للغاية في دول أوروبا الوسطى والشرقية، ودول الشمال أيضاً.

وحققت هواوي معدلات نمو كبيرة في أسواق آسيا، والمحيط الهادئ بما في ذلك تايلاند، وماليزيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وروسيا.

وفي الوقت نفسه، ووفقاً لأبحاث شركة GfK، تصدرت سلسلة هواتف “Honor” مبيعات الهواتف الذكية على الإنترنت وإيرادات المبيعات العامة في الصين خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر مايو لعام 2017.

وانعكس هذا النمو على قمية العلامة التجارية لشركة هواوي، لتبرز كواحدة من العلامات المتميزة عالمياً. حيث حلت هواوي عام 2017 في المركز الـ49 على قائمة “BrandZ” للعلامات التجارية المئة الأكثر قيمة على مستوى العالم، كما جاءت في المركز الـ 88 على قائمة “فوربس” للعلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم، ورقم 40 ضمن قائمة “براند فاينانس” التي تشمل 500 علامة تجارية هي الأكثر قيمة.

وفي هذا الصدد، يضيف ريتشارد يو: “تلاقي أجهزة هواوي إقبالاً كبيراً من المستخدمين على مستوى العالم بسبب التزامنا الواضح بالجودة، والاستفادة من خبراتنا في التطوير، والابتكار.

ويدرك المستخدمون أنه يمكنهم الوثوق بشركة هواوي، لإثراء تجاربهم مع مختلف أنواع الأجهزة، خصوصاً في ظل وجود محفظة قوية من الأجهزة المتطورة والتي تتضمن اختيارات واسعة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة الحاسوب أيضاً”.

ومن المتوقع أن تنمو استراتيجية مبيعات شركة هواوي، في ظل نمو قيمة العلامة التجارية. كما يُتوقع أن تواصل هواوي التوسع في شبكات مبيعات التجزئة، ليصل عدد متاجر بيع التجزئة إلى 56.000 متجر في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2017 – حيث كان عددها 35.000 متجر في مايو 2016.

وتعكس هذه المتاجر الصورة التي زرعتها هواوي في أذهان العالم عن مجموعتها الواسعة من أرقى المنتجات الإلكترونية المصممة بأحدث تكنولوجيا.

وبالنظر إلى المستقبل.

وتتوقع هواوي مواصلة تحقيق معدلات النمو الحالية بل ودفعها للأمام، حيث تقوم الشركة بتطوير محفظتها الواسعة من مختلف الأجهزة الإلكترونية من خلال الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي التي ستقود عصراً جديداً من الذكاء الإلكتروني.

وتلتزم مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بتقديم أجهزة ذكية تلبي احتياجات المستخدمين، وتتناسب بشكل أكبر مع أنماط الحياة والعمل في الوقت الحاضر.

وتعمل هواوي من خلال مراكزها البحثية على مستوى العام، والبالغ عددها 15 مركزاً، بالإضافة إلى 36 مركزاً مشتركاً للإبداع، على ابتكارالتقنيات الجديدة بما في ذلك أجهزة الاستشعار، وإدارة البيانات، وتطوير تكنولوجيا معالج “Kirin” التي تم تصميمها لتوفير مزيداً من المرونة والفاعلية في أداء الأجهزة.

وتستكمل هواوي مسيرة ابتكاراتها من خلال التعاون مع الشركات الرائدة على مستوى العالم، مثل “لايكا”، “دولبي”، “مايكروسوفت”، “إنتل” و”جوجل”.

وستواصل هواوي جهودها لتلبية تطلعات واحتياجات العملاء، وتستمر في مساعيها للتفوق على كافة معايير السوق، وبناء عالم أفضل، وأكثر ترابطاً.