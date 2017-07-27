مجموعة شاكر أول شركة تُعتمد كُلياً من المركز السعودي لكفاءة الطاقة

حققت مجموعة شاكر عبر فرعها المختص بحلول الطاقة “ESCO” نجاحاً جديداً إثر حصولها على شهادة الترخيص والتأهيل الصادرة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC)، كأول شركة سعودية من القطّاع الخاص تحصل على هذا الاعتماد الكلّي والشامل، وذلك بعد تلبيتها لكافة المتطلبات والشروط المطلوبة لهذه الشهادة.

وأن خبرتها الكبيرة وجودة خدماتها وحلولها في مجال كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، والمتجسدة في المشاريع الهامة والصديقة للبيئة التي أنجزتها الشركة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن اتباعها أحدث التقنيات والأنظمة العالمية في هذا الخصوص، ونيلها شهادات التفوق والتميز، وبفضل خبراتها البشرية والتنفيذية العالية، كل ذلك ساهم بحصولها على هذا الاعتماد الرسمي.

وأشاد السيد جميل عبد الله الملحم، العضو المنتدب لمجموعة شاكر، بهذا النجاح مفيداً أنّ “المجموعة تحظى بسمعة متميزة في مجال حلول كفاءة الطاقة، لأنها تبنّت هذا الهدف السامي الذي نصبوا إليه جميعاً، وهو إيجاد أفضل وأحدث السبل التي تساعد على الحد من الهدر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام موارد الطاقة التي تنعم بها مملكتنا الحبيبة.

ويأتي استحقاقنا لهذه الشهادة الصادرة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة ليخوّلنا تقديم خدماتنا الذكية وتطبيقها على كافة المباني في المملكة، بما فيها المباني القائمة والتي في مرحلة التخطيط، مما يؤكد نهج الابتكار في المنتجات والخدمات التي تتبناها المجموعة.

يأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل السعودية نموذجاً رائداً في تقديم حلول كفاءة الطاقة وتفعيل الطاقة المتجددة وتطبيقها على كافة المشاريع والأبنية، ليس في المنطقة فحسب، بل على أعلى المستويات العالمية”.

وبموجب هذه الشهادة، فسوف تقوم “ESCO” بتقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة، وإدراة مشاريع كفاءة الطاقة للمباني، ومراجعة البيانات وتدقيق المباني، و تقديم حلول كفاءة الطاقة، وتقديم خدمات القياس والتحقق من معدلات استهلاك الطاقة.

جدير بالذكر أن شركة “EMS” تتبع أيضاً لمجموعة شاكر، وقد تأسست في عام 1991 كأول شركة بالشرق الأوسط تقدم حلولاً لإدارة الطاقة، بخبرة إقليمية تجاوزت 25 عاماً.

وتغطي مشاريع مجموعة شاكر القطاعات السكنية والتجارية والمطارات والمستشفيات والبنوك ومراكز التسوق والمباني الحكومية، وتعتبر جميعها معالماً تعزز مسيرة الأداء الرائع للمجموعة بالمنطقة.