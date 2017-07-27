“صدارة للكيميائيات” تشغّل أول مصنع بوليولات في المملكة

تعلن شركة صدارة للكيميائيات “صدارة”، أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم تم بناؤه في مرحلة واحدة، عن بدء تشغيل مصنع البوليولات (polyols)، والذي سيقوم بإنتاج مواد كيميائية متخصصة تدخل في صناعة مختلف أنواع البولي يوريثين والرغاوي المتخصصة.

ويمثل المصنع واحداً من آخر المصانع الـ 26 التابعة للشركة التي دخلت مرحلة التشغيل، وهو أيضاً واحد من بين 14 مصنعاً تابعة للشركة ستقوم بتصنيع منتجات كيميائية لم يسبق تصنيعها في المملكة العربية السعودية من قبل.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “صدارة” زياد اللبان على جانب القيمة المضافة التي تجلبها الشركة للمملكة، حيث قال: “تعتبر “صدارة” نقلة نوعية من شأنها تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لصناعة الكيميائيات على المستويين المحلي والإقليمي على حد سواء، وتشغيل مصنع البوليولات خير دليل على ذلك.

فلأول مرة على الإطلاق، سيكون باستطاعة المصنّعين الحصول على مواد كيميائية متخصصة ذات تطبيقات متنوعة من مورّد موجود داخل المملكة نفسها. وبدوره سيمهد الطريق نحو تأسيس صناعات جديدة وخلق كم كبير من الوظائف للكوادر السعودية الواعدة.”

وتجدر الإشارة إلى أن المصنع يحتوي على خطّيّ تصنيع يستخدم فيهما أكسيد البروبيلين وأكسيد الإيثلين لإنتاج عدة أنواع من البولي أثير البوليولات، وهي مركبات لها عدد كبير من التطبيقات الصناعية.

لا سيما إنتاج الرغاوي المتخصصة كتلك المستخدمة في البطانات والأغلفة الخارجية للمقاعد والرغاوي المقاومة للضجيج والذبذبات والرغاوي المقولبة عالية المرونة وغيرها.