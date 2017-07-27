نائب أمير الشرقية يشيد بجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية عبداللطيف بن عايد العتيبي، ومنسوبي الفرع.

وأشاد نائب أمير المنقطة الشرقية خلال اللقاء بما يبذله فرع الهيئة من جهود في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع المجالات، داعياً إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان حيث أنها منطلق إنساني إسلامي أصيل.

وأكد سموه أهمية التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المعتمدة كافة للتعريف بجهود المملكة في هذا المجال، وما تبذله في سبيل المحافظة على المكتسبات التي تحققت، مشدداً يحفظه الله على ضرورة توعية المجتمع بالمخالفات التي تقع في مجال حقوق الإنسان، وآليات وطرق التبليغ عنها.

وكذلك تعريف المجتمع بجهود الهيئة التي تبذلها للتعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان، متمنياً سموه لفرع الهيئة والعاملين فيه التوفيق.

من جهته أعرب مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية عبداللطيف العتيبي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به من نصحٍ وتوجيهات، وما أكد عليه سموه من جهود تبذلها القيادة – أيدها الله- لتعزيز حقوق الإنسان، والاضطلاع بدور هام في هذا المجال، مؤكداً الأخذ بتوجيهات سموه لتوعية المجتمع بجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.