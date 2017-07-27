الأمير أحمد بن سلمان يستقبل رئيس المحكمة العامة بالدمام

استقبل نائب أمير صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز المنطقة الشرقية حفظه الله بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس، رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ سعد بن محمد المهنا، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة ومنسوبيها.

واطلع سموه على موجزٍ عن أعمال المحكمة ومهامها، والتطورات التي شهدتها أعمال المحكمة بفضل الله ثم بفضل اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمرفق القضاء، والتحديثات التي طرأت على الأنظمة القضائية.

كما اطلع الأمير أحمد بن فهد على أعمال دوائر المحكمة العامة ومعدل استقبال القضايا والإحالات، والخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها في المحكمة.

مشيداً سموه بما يبذله أصحاب الفضيلة القضاة من جهود، داعياً إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقليل مدة التقاضي، والعمل على تعريف المجتمع بالخدمات الإلكترونية التي دشنها معالي وزير العدل مؤخراً، متمنياً سموه لأصحاب الفضيلة القضاة التوفيق والسداد.