أشاد أنطونيو كونتي مدرب تشلسي، بمهاجم توتنهام هاري كين معتبراً إياه من أفضل مهاجمي العالم في الوقت الحالي.

وقال كونتي:”هاري كين من أفضل مهاجمي العالم، إذا احتجت للتعاقد مع مهاجم واحد سأذهب إليه بالطبع”.

وتابع: “إنه لاعب متكامل، قوي بدنيا، جيد عندما تكون الكرة بين قدميه، رائع بدون كرة، يقاتل عليها ومميز في الكرات العالية، أعتقد أن ثمنه الآن على الأقل 100 مليون جنيه إسترليني”.

وأتم تشلسي تعاقده مع المهاجم ألفارو موراتا من ريال مدريد ليعوض دييجو كوستا هدافه الموسم الماضي الذي قرر كونتي عدم استمراره مع الفريق.

ودخل تشلسي في مفاوضات مع توتنهام للحصول على الظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر لكن مانشستر سيتي استطاع الظفر باللاعب.

وأضاف كونتي: “حاولنا ضم ووكر، كل اللاعبين الآن أسعارهم غالية حتى لو كانوا مدافعين أو لاعبي وسط. سوق الانتقالات صعب للغاية على الفرق التي ترغب في تحسين قائمتها”.

ويرغب كونتي في انتداب مزيد من اللاعبين المميزين استعدادا لموسم مليء بالتحديات أمام فريق البلوز، على رأسها العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.