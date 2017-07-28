لاعب النخبة “الحقباني” يدخل التصنيف العالمي

حقق ‏الاتحاد السعودي للتنس نجاحاً جديداً بدخول اللاعب عمار الحقباني للتصنيف العالمي لنخبة لاعبين التنس المحترفين ATP بعد تأهل للدور الثاني في بطولة مصر الدولية للتنس والمقامة في القاهرة أثناء مشاركته مع منتخب السعودية للتنس. وستقود النقاط التي اكتسبها اللاعب وسيكسبها إن شاء الله ليكون ضمن قائمة أفضل اللاعبين العالميين ويحفزه إلى مزيد من الإنجازات في المستقبل والمشاركة في بطولات عالمية مخصصة للمحترفين.

من جهته عبر الحقباني عن سعادته الغامرة بدخوله ضمن قائمة اللاعبين المحترفين التي تضم نخبة لاعبي العالم.

وقال :”أقدم الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها واهتمامها باللاعبين السعوديين النخبة وأثنى على الجهود التي تقدمها اللجنة الأولمبية العربية السعودية و فريق العمل من أبناء اللعبة الذين يديرون الاتحاد السعودي للتنس في الوقت الحالي”.

وأضاف الحقباني بقوله :”استقبلت التهاني والتبريكات من أفراد عائلتي وجميع المحبين و المتابعين لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تغريدة الاتحاد السعودي للتنس التي بَارَكْت هذا الإنجاز الوطني”.

كما قدمت جامعة اللاعب في الولايات المتحدة الأمريكية التهاني والتبريكات معتبرة إياه مثالاً مشرفاً للاعب الخلوق الملتزم في برامجه الرياضية والتعليمية ونموذجاً يحتذى به.

وأضاف الحقباني بقوله:”بطولة مصر تأتي ضمن البرنامج المكثف لصيف هذا العام الذي يهدف إلى إشراك لاعبي المنتخبات السعودية للتنس في مختلف الفئات في بطولات عالمية ذات مستوى عال بهدف الارتقاء بالمستوى الفني والخبرة للاعبين النخبة في التنس الأرضي”.

يذكر أن المنتخبات السعودية تشارك في بطولات عالمية ومحلية في إسبانيا و كينيا و مصر و قبرص و الأردن وسيرلانكا ولبنان و تركمانستان وتونس وماليزيا، بالإضافة للبطولات والمعسكرات المجمعة، كما أن اللاعب عمار الحقباني لديه استحقاق دولي مهم لتمثيل المنتخب السعودي في بطولة عِشق أباد الدولية الخامسة للصالات.