الجودو السعودي الشاب يغادر إلى برلين

غادر أمس المنتخب السعودي للجودو فئة الشباب للمشاركة في بطولة كأس أوروبا للشباب في برلين وذلك ضمن برنامج الإعداد والتأهيل لبطولة العالم للشباب في كرواتيا.

وتأتي هذه المشاركة بعد العودة من المعسكر الإعدادي في أوزباكستان و المعسكر الداخلي لمدة 15 يوما وتضمن الوفد 8 لاعبين وهم بسام صديق، عبدالله بركاتي، عبدالرحمن الرويلي، عبدالله حمّاد، ريان المصري، سعد الشمراني، عبدالإله البالي، عبدالعزيز خرد.

من جهة أخرى أقام الاتحاد السعودي للجودو و الجوجيتسو الدورة المتوسطة لمدربي الجودو في معهد إعداد القادة بالرياض بناء على خطة المعهد و الاتحاد السعودي للجودو و الجوجيتسو وأشرف على الدورة الخبير الدولي ياسين خليل الأيوبي حازم أسود (8) دان – حكم أولمبي – محاضر دولي.

وبلغ عدد المدربين 18 مدرباً من معظم مناطق السعودية، وفي نهاية الدورة سيتم إجراء اختبارات لكافة المشاركين في الدورة. و على ضوء ذلك سيتم تصنيف المدربين بدرجات مدرب ثالثة و ثانية.

وتهدف الدورة لتوحيد المنهاج التدريبي الموحد لحركات الجودو و الدفاع عن النفس، وتوحيد طرق التدريب الحديثة لكافة المستويات، إضافة لتنمية قدرات و كفاءة المدربين و قدرتهم الفنية، وكذلك توحيد النقاط الأساسية للكاتا و التدريب عليها و إتقانها.