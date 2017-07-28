ليفربول يطلب مبلغاً خيالياً للموافقة على رحيل كوتينهو إلى برشلونة

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يرفض رحيل لاعب خط وسطه البرازيلي فيليب كوتينهو إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية في تقرير نشرته، إلى أن إدارة ليفربول تعلم حاجة برشلونة الكبيرة لضم كوتينيو لتدعيم خط الوسط الفريق ولخلافة الإسباني أندريس إنييستا في السنوات المقبلة، وبالتالي ستحاول الحصول على أكبر عائد مالي ممكن من الصفقة في حالة إتمامها.

وتابع التقرير أن إدارة ليفربول حددت مبلغ 134 مليونا إسترلينيا من أجل التخلي عن صانع الألعاب البرازيلي، على الرغم من أن عرض برشلونة الأخير وصل إلى 80 مليونا إسترلينيا.

ويعيش برشلونة فترة صعبة حاليًا، في ظل الأنباء المنتشرة عن قرب اتفاق نيمار مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب فشل إدارة النادي الكتالوني في جلب صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الحالي.

من ناحية أخري يسعى برشلونة لاستغلال إنهاء صفقة كوتينيو من أجل إقناع نيمار بالبقاء ضمن صفوف النادي الكتالوني خلال المواسم المقبلة في ظل الصداقة القوية التى تربط بين اللاعبين.

وكان مدرب ليفربول يورغن كلوب شدد على رفضه التام لفكرة التخلي عن لاعب وسط فريقه البرازيلي، فيليب كوتينهو لصالح برشلونة بأي ثمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.