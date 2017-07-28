بوفون: الموسم المقبل هو الأخير لي في عالم كرة القدم

أكد الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له مع كرة القدم، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون محفزاً له لتحقيق البطولات.

وقال بوفون في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: “قد يكون هذا موسمي الأخير وهذا مثير بالفعل، أريد أن أحاول الاستمتاع بالجانب المميز في الأشياء، عندما تذهب لمكان وتفكر بأنها قد تكون المرة الأخيرة ستقدر الجمال أكثر وستريد تذكر كل الأحاسيس التي ستأتي لك”.

وأضاف: “سيكون موسما مميزا لكنني أريد أن أجعله أكثر روعة بتقديم أفضل أداء ممكن قد يساعد يوفنتوس على تحقيق الإنجازات التي حققناها من قبل”.

وتابع: “عدم الفوز بدوري لا يقلقني ولا يجعلني أشعر بالقلق، ولم يكن شيئا سلبيا بالنسبة لي وهو ليس كذلك الآن”.

وختم تصريحاته، قائلاً: “دوري أبطال أوروبا لطالما كان حافزا لي للتطور والاستمتاع ببعض المشاعر، مثل مواجهة لاعبين معينين في ملاعب معينة”.

بوفون (39 عاما) قاد يوفنتوس في الموسم الماضي للفوز بالثنائية المحلية وكذلك الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.