ميلان يستفسر عن مستقبل كريستيانو مع ريال مدريد

قالت تقارير إعلامية إيطالية، أن خورخي مينديز، وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، اجتمع مع المدير العام لميلان ماركو فاسوني والمدير الرياضي ماسيمو مارابيليي، للاستفسار عن موقف أفضل لاعب في العالم، من ناديه الحالي ريال مدريد.

وحسب شبكة «سكاي إيطاليا» أن «استعلام ميلان عن كريستيانو قد يكون بدافع الفضول فقط، لأن الروسونيري لن يتحمل دفع ما بين 400 إلى 450 مليون يورو للتعاقد مع الدولي البرتغالي، خاصة بعد الصفقات الكثيرة التي أبرمها الفريق في سوق الانتقالات الجارية».

وكانت الصحافة البرتغالية قد أكدت قبل انطلاق بطولة كأس القارات في روسيا، أن كريستيانو رونالدو، يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بعد اتهامه بالتهرب من تسديد 14 مليونا و700 ألف يورو للضرائب الإسبانية.

كما ترددت أنباء عن رغبة باريس سان جيرمان في إغراء رونالدو براتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو ليكون الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا خليفة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي رحل في صيف 2016 لمسرح الأحلام، الا أن النادي الفرنسي وضع المهاجم البرازيلي نيمار، هدفه الأول في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد أكد أنه سيبقى مع نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل لحصد مزيد من الألقاب، نافياً الأنباء التي ترددت حول رغبته في الرحيل عن بطل أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وسيُدلي هداف دوري أبطال أوروبا بشهادته في اتهامه بالتهرب الضريبي في 31 يوليو المقبل، وعليه تسوية أموره مع الضرائب قبل هذا التاريخ ليتجنب تحويل القضية إلى المحكمة.