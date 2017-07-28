متحدث التحالف .. من فضاء الطيران الحربي إلى فضاء الإعلام

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أمس، مواصلة سياسة التواصل بشفافية هادفة لدعم الشرعية اليمنية، وتوفير المعلومات الضرورية، وذلك بعد تعيين العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي متحدثا رسميا للتحالف لينتقل بذلك من فضاء الطيران الحربي إلى فضاء الإعلام. وأوضحت قيادة التحالف في بيان لها، أنه جرى تعيين متحدث رسمي جديد باسمها، خلفا للواء أحمد عسيري الذي تولى المهمة منذ بدء العمليات العسكرية وانطلاق عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل. وقالت القيادة إنه «جرى تعيين العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي متحدثا رسميا للتحالف، حيث باشر مهام عمله»، مؤكدة عزمها على مواصلة سياسة التواصل بشفافية وتوفير المعلومات الضرورية عن العمليات العسكرية الهادفة إلى دعم الشرعية في اليمن. وسيتولى المتحدث الرسمي العقيد المالكي عقد مؤتمرات صحافية كلما دعت الحاجة، وسيتاح التواصل معه لجميع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، وفقا لبيان. يذكر أن اللواء أحمد حسن عسيري، صدر قرار ملكي، بتعينه نائباً لرئيس الاستخبارات السعودية، بعد أن تولى مهمة المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وعقد ما يربو على 30 مؤتمراً صحافياً، معظمها كانت يومية للحديث عن التطورات والمستجدات التي تحدث في الأراضي اليمنية، فضلا عن نشر الوقائع بالصور والأرقام التي تتجدد يوماً تلو الأخر. وساهم عسيري خلال فترة عمله، متحدثا باسم التحالف، في إيصال الرسائل عما يجري في الأراضي اليمنية، منذ عاصفة الحزم، وإعادة الأمل إلى الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، وشارك في عدد من الندوات الدولية في أوروبا وأميركا.