من الجوازات السعودية إلى حجاج قطر: أهلا بكم ضيوفا للرحمن

الرياض ـ الشرق

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أمس ترحيبها بحجاج دولة قطر جنبا إلى جنب مع جميع ضيوف الرحمن الذين تستضيفهم السعودية في مكة المركة والمشاعر المقدسة.

وأكد اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى مدير عام الجوازات في السعودية، أن جميع الحجاج القادمين للأراضي السعودية مرحب بهم وتقدم لهم جميع الخدمات، مشددا على أنه لا صحة لمنع دخول الحجاج القطريين.

وقال في هذا الجانب إن من لديه شك في الترحيب وتقديم الخدمات للحجاج القطريين يأتي إلى منفذ الدخول الجوي وهو مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ليشاهد ما يقدم من خدمات ورعاية لعموم الحجيج، بما في ذلك القادمون من قطر.

وشرعت المديرية العامة للجوازات منذ الاثنين الماضي بمنع دخول المقيمين في البلاد إلى مكة المكرمة، ما لم يحصل المقيم على تصريح عمل يخوله دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك بهدف تطويق محاولات التسلل إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لضمان عدم مضايقة الحجاج.