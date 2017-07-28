طقس شديد الحرارة على الشرقية

لاتزال الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤثر اليوم على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم تمتد إلى نجران، كذلك على أجزاء من شمال المملكة.

كما تستمر السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وغرب وجنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، نجران، الباحة والطائف تمتد إلى مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وحائل.

ويبقى الطقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق المملكة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع خاصة على الجزء الشمالي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر متوسط الموج.