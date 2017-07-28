القحطاني: خلايا عزمي تعمل بغباء لتشويه المملكة

أكد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، اليوم الجمعة، أن خلايا عزمي بشارة، لازالت تعمل بنشاط مع غباء منقطع النظير في محاولة منها لإثارة الفتن داخل المملكة من خلال اصطناع الحسابات والوسوم المحرضة.

وكشف المستشار بالديوان الملكي، عن إنشاء 8 ألف حساب تابعة لـ خلايا عزمي، الاسبوعيين الماضيين، بمعدل 557 حساب يومياً لمهاجمة المملكة وتمجيد يتيم المجد، طبقا لدراسة محتوى.

إلي ذلك لاحظ الباحثون أن هذه الحسابات تحاول توجيه المتابعين للمشاركة في وسوم الفتنة من خلال استغلال الهاشتاقات الأكثر رواجًا وسم الأقصى في قلب سلمان.

وذكر القحطاني: أمثلة لحسابات تنظيم الحمدين المصطنعة والتي تغرد بشكل مكثف وفي وسوم جميعها ضد المملكة، مؤكدا انها ترويج للهاشتاقات المسيئة للمملكة وتمجد يتيم المجد، إضافة إلى أنها هي أول من أطلقت هذه الهاشتاقات.

وأكد، أن هناك دراسة سريعة تم استكمالها من مجموعة من الباحثين السعوديين بعد ملاحظة تزايد نشاط خلايا عزمي اليوم بشكل متسارع.

وتحدى السلطة في قطر أن يكذب واحد منهم وبنفسه علانية ما أوردته بالتغريدات السابقة عنهم.

وقال إن الفضائح التي لم تنشر عن تنظيم الحمدين فوق الخيال، طارحاً سؤال مفاده لماذا دفعوا المليارات لقتل القذافي وأرسلوا فرقتهم الخاصة لذلك؟.

وأضاف: ليس سرًا أن هذه الفضيحة هي سبب تنحي حمد لأبنه تميم، وقد أقسم أنه سيعطيه الصلاحيات كاملة ولن يتدخل بالحكم ذارفًا دموع التماسيح.

وتابع بداية أقوال تنظيم الحمدين لزعماء الخليج أننا سلفنا القذافي مليارين دولار وكنا نسايره لكي يعيدها وبعد مواجهتهم بمزيد من الحقائق كان الاعتراف، وحجتهم بذلك كانت مرتبكة ومشوشة ملخصها دعونا ننسى الماضي ونبدأ من جديد وهي غلطة. وبالنهاية تنحى حمد لابنه وقال إنه سلّمه مفاتيح السلطة 100٪

وأكد أن تسجيل تنظيم الحمدين مع القذافي صحيح 100٪ وقد اعترفوا بذلك بشهادة زعماء الخليج، وتحداهم أن ينكروا ذلك، ومضى قائلاً: وهو غيض من فيض.