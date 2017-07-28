أرملة تنجب من زوجها المتوفي قبل 3 سنوات

بعد أن توفي زوجها الشرطي عام 2014، تمكنت أرملة من ولادة طفلة منه، بعد ما يقرب من 3 سنوات على وفاته.

وأعلنت شرطة نيويورك أن أرملة شرطي في نيويورك تم قتله بالرصاص عام 2014، أنجبت أول طفل لهما، بنت، وُلدت بالتلقيح الاصطناعي بعد أكثر من سنتين ونصف السنة من وفاة الزوج، بحسب ما ذكره موقع “نيويورك بوست”.

وحسب الموقع، كان وينجيان ليو، متوقفًا في السيارة مع زميله الشرطي رافاييل راموس، وتعرض الرجلان لإطلاق نار من مسافة قريبة على يد رجل في سن 28 عاما أقدم بعدها على الانتحار، ما أدى إلى مقتلهما.

وطلبت ساني ليو، زوجة وينجيان ليو، حفظ عينات من السائل المنوي للزوج، بهدف استخدامها لاحقا في عملية تلقيح اصطناعي أجريت بعد أشهر عدة، وهو ما تم بالفعل.