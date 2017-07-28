3 حكام لعروض جائزة الجنادرية للمسرح

اختارت اللجنة التنفيذية لنشاط الجنادرية المسرحي المقام بمدينة الطائف، ثلاثة أعضاء لتحكيم العروض المسرحية المتنافسة على الجائزة.

ويرأس لجنة التحكيم المخرج عبدالله ملك من مملكة البحرين وهو مخرج واخصائي برامج إذاعية وتلفزيونية ورئيساً لمسرح أوال منذ عام 1987م.

وتتألف عضويتها من المخرج صبحي يوسف، وهو أول خريج من قسم المسرح بآداب الإسكندرية بتقدير امتياز عام 1985 في تخصص الإخراج، وعمل مخرجا مسرحيا بجامعة الملك سعود وهو مخرج مسرحي بفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم، وله عدة مسرحيات عمل بها مخرجاً وممثلاً قدم خلالها مدارس متنوعة من المسرح، والمخرج نوح الجمعان رئيس لجنة الفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء.

وبين مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود الرومي، أن أعضاء لجنة التحكيم يتمتعون بتجربة مسرحية وممارسة فاعلة مما سيكون لها أثر في تقييم الأعمال المقدمة.

كما اعتمد الرومي، أسماء المكرمين؛ وهم رئيس لجنة الفنون بجمعية الثقافة والفنون بالطائف جمعان الذويبي، والمؤلف والمخرج المسرحي بجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، فهد الاسمر ورئيس لجنة الفنون المسرحية بمدينة الدمام ناصر الظافر، مؤكداً حرص المهرجان على تكريم المسرحيين السعوديين؛ لدورهم البارز في إثراء الحركة المسرحية السعودية.

وأشار إلى أن اختيار المكرمين في هذا العام جاء تقديراً لجهودهم المسرحية المبذولة في خدمة المسرح السعودي والعربي.