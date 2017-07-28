انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات مهرجان “ونِّس صيفك” في مجمع الراشد مول بمدينة الخبر وذلك بدعم من الهئية العامة للترفية.

وتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتثقيفية لجميع أفراد العائلة ويستمر 15 يوماً في ثلاث محافظات بالمنطقة الشرقية (الخبر – الأحساء – الجبيل).

ويحتوي مهرجان “ونس صيفك ” على حزمة من الفعاليات السياحية والأنشطة الترفيهية التثقيفية الهادفة التي تستهدف أهالي وزوار المنطقة، حيثُ تم تخصيص 8 فعاليات تشمل فقرات مسرحية تعليمية ومسابقات وألعاب وفعاليات خاصة بالرسم والفنون والتي تقام على أيدي مواهب سعودية.

بالإضافة إلى فعالية مشاهير والتي سيقوم بها مشاهير كإبن الهيثم وإينشتاين وشكسبير بجولة في المجمع وتعريف الناس بإنجازاتهم وما اشتهروا فيه.

كما أن المرأة كان لها نصيب من المهرجان وأنشطته وذلك من خلال فعالية خاصة بالتجميل والموضة، والتي تم التعاقد من خلالها مع مجموعة من أخصائيات التجميل ومصممات الأزياء السعوديات وعدد من المحلات والماركات لتقديم مايهم المرأة بهذه المجالات.

ولم يغفل منظموا مهرجان ” ونس صيفك ” عن الاحتفاء بأبناء شهداء الواجب وذلك باحتضانهم في جميع الفعاليات مجانًا ليشاركوا فرحة المهرجان .

وللمسؤولية الاجتماعية في مهرجان ” ونس صيفك ” حضور من خلال تخصيص أنشطة خاصة لأطفال متلازمة داون، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تخصيص متحدث بلغة الإشارة؛ للتواصل مع المشاركين والمشاركات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم استحداث شخصية للمهرجان تحت مُسمى “مُفرح” حيث تواجدت هذه الشخصية في كل من مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام لاستقبال ضيوف المنطقة والترحيب بهم وتوزيع جدول الفعاليات عليهم.

وأوضح رئيس لجنة المهرجان الأستاذ راكان العيادة بأن فعاليات مهرجان “ونس صيفك” تأتي بدعم من هيئة الترفيه والتي نتوجه لها بالشكر الجزيل على ما تقدمه من دعم لمثل هذه الأنشطة الترفيهية والترويحية والتي تساهم في نشر الفرح والسعادة في المجتمع.

وأضاف ” العيادة” بأن المهرجان حرص على تقديم برامج ترفيهية تثقيفية ذات جودة عالية.

من جانبها ذكرت مديرة المهرجان الأستاذة خلود الزين بأن مهرجان “ونس صيفك” سياسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تم اختيارها بعناية لتناسب جميع أفراد العائلة وتساهم في جذب العديد من الزوار لها.