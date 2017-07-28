ارتفاع الاحتياطيات الاجنبية للمملكة

ارتفعت الاحتياطيات الاجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر يونيو للمرة الاولى في أكثر من عام.

وقفز صافي الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي إلى 493.3 مليار دولار الشهر الماضي من 491.7 مليار دولار في مايو، لكن على أساس سنوي تقلَّص صافي الاصول الاجنبية بنسبة 12.3%.

وكانت الاحتياطيات الاجنبية قد سجَّلت مستوى قياسي مرتفع بلغ 737 مليار دولار في أغسطس 2014 قبل أن تبدأ بالتراجع مع هبوط أسعار الخام.

وأشارت بيانات ا مؤسسة النقد أن القروض المصرفية القائمة إلى القطاع الخاص انكمشت على أساسٍ سنوي للشهر الرابع على التوالي في يونيو مع هبوطها 1.4% بعد انخفاض بلغ 0.7% في شهر مايو.