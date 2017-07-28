F5 نتوركس تطرح خدمات التطبيقات الخاصة بالبيئات

أعلنت شركة F5 نتوركس أمس الخميس، عن توفير خدمات التطبيقات الخاصة بالبيئات متعددة السحابة في المملكة العربية السعودية.

وقد صممت الحلول الجديدة لتوفير الاتساق والتناغم في بيئات العمل السحابية، ما يتيح للشركات مستوى أعلى من المرونة في عمليات النشر، ومستوى أمني أكثر فعالية، وسرعة أكبر في وصول المنتج إلى السوق.

والمدير العام لشركة F5 نتوركس في السعودية، قال ممدوح علّام: “تزداد حاجة الشركات لنشر التطبيقات ضمن البيئات متعدّدة السحابة العامّة منها والخاصّة، وفي المرافق المخصّصة ومراكز البيانات، إلا أن كثيرا من الشركات تواجه صعوبات في إدارة بيئات التطوير المختلفة، ومجموعات الأدوات، وتقنيات المزامنة”.

وأضاف علّام: “تتمثل إستراتيجية F5 في معالجة التعقيدات التي تواجهها الشركات، ومعالجة التحديات المرتبطة بإدارة خدمات التطبيقات والتعامل مع السياسات غير المتسقة ومسائل الأمن، فضلا عن تحسين الأداء اعتمادا على النتائج. ونريد أن نوفر لعملائنا الحرية في نشر أي تطبيق في أي زمان ومكان”.

ويظهر تقرير حالة تسليم التطبيقات 2017 من F5 أنه وعلى الرغم تنامي عدد العملاء المتجهين نحو اعتماد البنى التحتية السحابية، لا يزال كثيرون يختارون الاستثمار بالتقنيات متعددة السحابة.

وأفاد 86% من المستطلعين إلى التزامهم بالبنى متعددة السحابة، وأشار 20 % منهم أن أكثر من نصف تطبيقاتهم تعمل ضمن البيئات السحابية العامة و الخاصة خلال هذا العام.