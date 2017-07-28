شركة الأمد السعودية توضح مسؤولية تخصصه داخل المطارات

تعقيباً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل ..

إشارة إلى ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل حول شركة الأمد السعودي، توضح إدارة الاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

أن شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة (SAAS)، هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة متخصصة في خدمات النقل داخل المطارات.

وتم تأسيسها كمشروع مشترك بين الشركة السعودية للخدمات الأرضية وشركة الأمد للتجارة (شركة سعودية) بتاريخ 27/10/1434هـ، وذلك لإدارة وتشغيل وسائل النقل والمعدات الخفيفة والثقيلة. وتقديم كافة خدمات النقل داخل وخارج ساحات المطارات بالمملكة.

وترتبط هذه الخدمات ارتباطا وثيقا ومؤثراً بمستوى الأداء والكفاءة التشغيلية والخدمات، وحرصاً من الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين ولشركات الطيران فقد عملت على توفير أفضل متطلبات الخدمة المميزة عبر تأسيس شركة متخصصة تقدم هذه الخدمات وفق المعايير المطلوبة.

وتملك الشركة السعودية للخدمات الأرضية 50% من شركة الأمد السعودي، و50% تملكها شركة الأمد التجاري.

وتم الاتفاق أن يتم تعيين أعضاء لمجلس المديرين ممثلين للشركة السعودية للخدمات الأرضية وأن يكون رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الأرضية هو رئيس مجلس المديرين لشركة الأمد السعودي. ولتعزيز الحوكمة والالتزام.

وقامت الشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس المديرين بتعيين أعضاء مستقلين في المجلس وإنشاء لجنة مراجعة داخلية من ضمنها أعضاء مستقلين.

الجدير بالذكر، أن جميع أعضاء مجلس المديرين في شركة الأمد السعودي، من الشركة السعودية للخدمات الأرضية السابقين والحاليين.

وكذلك رئيس مجلس المديرين السابق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس المديرين الحالي عبدالله بن ابراهيم الهويش لا يملكون أي حصة في الشركة.