فينجر يتمسك باستمرار النني مع أرسنال

جدد الفرنسى آرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، الثقة في لاعب خط الوسط المصري محمد النني، في ظل رغبة نادي جالطة سراي التركي في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مدرب الجانرز، حرص على الإشادة بمحمد النني الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق اللندني خلال المباريات التي خاضها أرسنال خلال فترة الإعداد، بالإضافة إلى مكافأته على تمسكه بالاستمرار ضمن صفوف الفريق، على الرغم من تضاؤل إمكانية وجوده في التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد.

وقال فينجر، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي أرسنال: «محمد النني يمتلك عقلية رائعة وهدفه مساعدة الفريق في المكان الذي يلعب به وهو يؤدي بشكل جيد، بالطبع يحتاج لأن يتطور دفاعياً، ولكني شعرت أن لاعب خط الوسط الجيد يمكنه أن يؤدي بنفس الشكل في الدفاع حتى في المباريات الكبيرة كمباراة تشلسي».

في ذات السياق، قالت صحيفة «ذا صن»، إن تصريحات مدرب أرسنال تؤكد أن محمد النني سيحصل على دور أكبر مع الفريق اللندني في الموسم المقبل، بعدما اكتفى بالمشاركة في 14 مباراة فقط بالنسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجد في التشكيلة الأساسية بـ8 مباريات فقط.

وكان محمد النني رفض فى وقت سابق الانتقال لصفوف ليستر سيتى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قدم بطل الدوري الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» عام 2016 عرضًا رسميًا لمسؤولي أرسنال قدره 10 ملايين جنيه إسترليني، قبل أن تتحدث وسائل الإعلام الإنجليزية والتركية عن رغبة نادي جالطة سراي في ضم الدولي المصري.