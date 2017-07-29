بيل يعيق انتقال «مبابي» إلى ريال مدريد

يرفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، الاستماع إلى العروض المقدمة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويصر على البقاء مع بطل أوروبا من أجل حصد مزيد من الألقاب خلال الموسم المقبل.

ولم يستبعد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان رحيل أحد أضلاع المثلث الهجومي للفريق، كريستيانو رونالدو، جاريث بيل، كريم بنزيما، حيث صرح للصحفيين بعد مباراة مانشستر سيتي، قائلاً: «نأمل أن يبقى ثلاثي الBBC، بيل و بنزيما ورونالدو، هنا، الأمر نفسه مع جميع اللاعبين هنا، ولكن أي شيء يمكن أن يحدث حتى 31 أغسطس (نهاية موسم الانتقالات الصيفي)».

زيدان لم يعط أي تفاصيل حول تطور المفاوضات لضم مبابي، 18 عاما، الذي حاول زيدان ضمه لأكاديمية ريال مدريد للشباب في وقت سابق.

وقال: «أنا المدرب هنا، عليك توجيه هذا السؤال لشخص آخر، نحن نعمل على أشياء ونرى ماذا سيحدث».

وذكرت صحيفة «ماركا» المدريدية، أنّ بيل لا يرغب في ارتداء قميص فريق آخر، كما أنّه لا ينوي الرحيل حتى لو نجح الريال في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم موناكو.

وأكدت أن اللاعب الويلزي يحاول تقديم أفضل جهوده خلال الفترة التحضيرية للموسم، للعودة بصورة أفضل، بعد غيابه عن عديد من مباريات الموسم الماضي، بداعي الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بيل جدد عقده حتى 2022، ويحصل على راتب يبلغ 17 مليون يورو سنويًا، وهو صاحب ثاني أفضل راتب في الفريق، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعتقد بيل أنّه لن يحقق مع فريق آخر ما يحققه برفقة ريال مدريد، لذلك يفضل البقاء، كما أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يمتلك علاقة قوية باللاعب، ولن يتخلى عنه بسهولة، وفقًا للصحيفة.

ولفتت «ماركا» إلى أنّ بيريز كان يمتلك علاقة قوية أيضًا مع ألفارو موراتا، وكان يرغب في الاحتفاظ به، لكن اللاعب طلب منه المغادرة، ولم يوافق النادي الملكي سوى بعد حصوله على 80 مليون يورو من تشلسي.