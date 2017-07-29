آلان سميث ينصح أرسنال بضم محرز بدلاً من باركلي

يرى اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، آلان سميث، أن نادي أرسنال عليه التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي بدلا من الاهتمام بالتعاقد مع روس باركلي من إيفرتون.

وارتبط أرسنال بضم رياض محرز في وقت سابق لكن انتشرت تقارير حول عدم توصله لاتفاق مع ليستر سيتي بسبب المطالب المالية لفريق الثعالب.

ذلك قبل أن تنتشر بعض التقارير في الأيام الأخيرة تؤكد اهتمام أرسنال بضم روس باركلي لاعب إيفرتون الذي يرغب في الرحيل عن الفريق.

وتحدث آلان سميث لإذاعة “TalkSport” الإنجليزية قائلا :”أعتقد أن أرسنال عليه ضم محرز بدلا من باركلي”.

وتابع: “هو لاعب يحب الفوز وناضج للغاية.. سيكون إضافة قوية للمدفعجية في حال إتمام التعاقد معه”.

وواصل: “شاهدت محرز في لقاء ليستر وليفربول الودي الأخير وكان رائعا، سواء كان يتحرك دون كرة ويضع نفسه دائما في مكان جيد لزملائه”.

وختم تصريحاته بقوله: “هو بالتأكيد لاعب يستطيع اللعب في دوري أبطال أوروبا وأعلم أن أرسنال لن يشارك في تلك البطولة خلال الموسم المقبل”.