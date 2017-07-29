نيمار وبرشلونة.. الانفصال أصبح وشيكاً

بات رحيل نيمار دا سيلفا عن برشلونة أقرب من أي وقت مضى في ظل تلاحق الأحداث في الساعات الماضية.

المهاجم البرازيلي ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، الذي يسعى لتفعيل الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، الذي تبلغ قيمته 222 مليون يورو.

ووفقاً لمقطع فيديو بثته صحيفة «ديلي ميل» في موقعها على الإنترنت، دخل نيمار في شجار قوي مع نيلسون سيميدو لاعب برشلونة الجديد، خلال مران الفريق صباح الجمعة في ولاية ميامي الأمريكية.

وجاء الصدام بين اللاعبين بعد التحام قوي بينهما خلال مران الفريق، حيث يستعد برشلونة لمباراة الكلاسيكو الودية مع ريال مدريد اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

وتدخل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو وزميله الإسباني الدولي سيرخيو بوسكيتس، لفض الاشتباك فيما كان نيمار يحاول التهجم على زميله الجديد سيميدو، الذي فضل الابتعاد تجنباً للمشكلات.

وحال تدخل ماسكيرانو وبوسكيتس دون تفاقم الأزمة رغم مواصلة نيمار لتوجيه كلماته إلى سيميدو بشكل غير لائق.

وفي ظل حالة الغضب التي انتابته، خلع نيمار قميص التدريب وألقاه على عشب الملعب وسدد الكرة بقوة في عارضة المرمى القريب ثم غادر المران دون التحدث لأي شخص.

ولم يحاول إيرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، الذي شاهد الواقعة التدخل بأي شكل.

من جهة أخرى، تقرر إلغاء مقابلة لنيمار مع الجمهور في الصين كان مقررا لها يوم 31 يوليو الجاري.

شركة «CTrip» أحد أكبر شركات النقل الصينية كانت ستجلب نيمار في جولة بمدينة شنجهاي الصينية، لمقابلة الجمهور.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا اليوم الجمعة، تعلن فيه إلغاء الرحلة بسبب اقتراب رحيل نيمار.

وقال بيان الشركة:

«من المؤسف جدا أننا نعلن الآن إلغاء زيارة نيمار إلى شنجهاي، التي كان مقررا لها يوم 31 يوليو الجاري».

«نيمار وبرشلونة في مرحلة من عدم الاتضاح بالنسبة لعملية انتقال اللاعب المحتملة حاليا، وبالتالي فهم لا يعلمون إن كانوا سيستطيعون المجيء في ميعاد الحفل».

«وبالتالي، فقد قررنا إلغاء الرحلة».