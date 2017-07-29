أخضر السهام يستقر في هولندا استعداداً لبطولة العالم في “برلين”

وصلت بعثة المنتخب السعودي للسهام لمدينة “أرنهايم” الهولندية استعداداً لانطلاق المعسكر الإعدادي لبطولة كأس العالم “المرحلة الرابعة” الذي تحتضن منافساته مدينة “برلين” الألمانية من الثامن لشهر أغسطس المقبل وحتى الثامن عشر من نفس الشهر.

واستقرت بعثة أخضر السهام في مقر اللجنة الأولمبية الهولندية “مقر الاتحاد الهولندي للقوس و السهام” حيث سيستمر المعسكر الإعدادي حتى السابع من شهر أغسطس “10أيام “ بالتعاون مع المنتخب الهولندي حيث يهدف المعسكر للاحتكاك بشكل أكبر مع الخبرات الهولندية لتقديم مستويات أفضل في المرحلة الأخيرة لبطولة العالم بعد التقدم الملحوظ منذ مطلع العام 2017م.

وضمت بعثة أخضر السهام الرماة من فئة النخبة وهم (مصعب السليماني، فارس العتيبي، عبدالإله بن علي، منصور علوي) تحت إشراف المدرب الدولي ياب لي “ماليزي الجنسية” ويساعده المدرب الوطني “مشعل العتيبي”.

من جانبه أكد الإداري المرافق لأخضر السهام ثويني الثويني أن طموح أخضر السهام أكبر في المرحلة الرابعة لبطولة كأس العالم “برلين” خصوصاً بعد تقدم الرماة السعوديين في التصنيف العالمي لشهر يوليو من العام 2017م بعد النتائج الأكثر من مميزة في المرحلة الثالثة لبطولة آسيا التي أقيمت في “تايبيه” الصينية التي صعدت بالسهام السعودية للمرتبة 40 عالمياً، مشيراً إلى أن العمل قائم بتعاون الجميع في اتحاد السهام السعودي و اللجنة الأولمبية العربية السعودية للوصول لأبعد نقطة مع ختام الموسم الرياضي و المشاركات الخارجية للرماة السعوديين، التي تنتهي في مطلع شهر ديسمبر 2017م .