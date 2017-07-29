الميليشيات الحوثية تقر باستهداف مكة المكرمة بصاروخ

أظهر خبر نشرته وكالة الأنباء التابعة لانقلابيي اليمن، اعترافا باستهداف منطقة مكة المكرمة، وأن الهدف المراد إصابته قريب جدا من المسجد الحرام، لا يبعد عن المسجد الحرام.

ويترقب المجتمع الإسلامي، والدولي، عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الأيام المقبلة لمناقشة استهداف ميليشيات الحوثيين وصالح، منطقة مكة المكرمة للمرة الثانية بصاروخ باليستي. يشار إلى أن قوات الدفاع الجوي السعودية نجحت في اعتراض الصاروخ الباليستي قبل دخوله في منطقة حدود الحرم في مكة المكرمة.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي عملية إطلاق ميليشيات الحوثي وصالح صاروخا باليستيا طويل المدى، استهدف منطقة مكة المكرمة البارحة الأولى.

وأكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة، أن محاولة الاعتداء الآثم مرة أخرى على مكة المكرمة بعد المحاولة الأولى في أكتوبر العام الماضي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك إصرار ميليشيات الحوثي وصالح على استهداف الأماكن المقدسة في المملكة، تنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها ومحاولة يائسة لزعزعة موسم الحج.

ووصف العثيمين، هذا الاعتداء بأنه اعتداء على جميع المسلمين في أنحاء المعمورة لما يمثله البلد الحرام – مهبط الوحي وقبلة المسلمين – من قدسية، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعكس بوضوح عدم جدية ميليشيات الحوثي وصالح في إنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.

وجدد الأمين العام دعم المنظمة للحكومة الشرعية وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد الحلول السياسية التي تضمن أمن اليمن واستقراره مع المحافظة على وحدته وسلامة أراضيه، ولجهود المملكة العربية السعودية المتواصلة في إحلال السلام في اليمن ودعم مؤسساته الشرعية، وأكد تضامن المنظمة التام معها في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

من جهة أخرى، استهدفت الميليشيات الحوثية، أمس، المدنيين في القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع اليمن، وذلك بعد إطلاقهم مقذوفا عسكريا من داخل مواقعهم باليمن، تسبب في إصابة امرأة يمنية، وطفلتين سعوديتين، حيث سقط باتجاه أحد المنازل بمحافظة العارضة.

وقال المقدم يحيى القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في بيان، إن فرق الدفاع المدني باشرت صباح أمس بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أحد المنازل بمحافظة العارضة، مما نتج عنها إصابة امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين، مبيناً أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

01 مقذوف التمرد يصيب امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين 02 مقذوف التمرد يصيب امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين 03 مقذوف التمرد يصيب امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين 04 مقذوف التمرد يصيب امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين 05 مقذوف التمرد يصيب امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين